Adinolfi, il prete smentisce il sindaco

di Giuseppe Malatesta

Codigoro. “Totale estraneità in merito all’organizzazione dell’incontro con Mario Adinolfi”. È quanto dichiara il primo cittadino Alice Zanardi attraverso un comunicato stampa, per sottrarsi alle polemiche che la vogliamo tra coloro che hanno “programmato, assieme a tutte le componenti sociali, [l’incontro] per affrontare la terribile vicenda di Pontelangorino” scatenando l’indignazione di Arcigay e, “volutamente oppure no – scrive Zanardi – equivoci e fraintendimenti all’interno della comunità.

“Una macroscopica inesattezza” ribatte duramente il sindaco, ritenendo “scorretto” non “consultare preventivamente la parte interessata”, attribuendole “dichiarazioni non esistenti”, per poi ribattere che “l’incontro è stato completamente organizzato in autonomia dalla parrocchia e l’amministrazione non ne era assolutamente a conoscenza”.

Un chiarimento che, dunque, si pone in antitesi anche con quanto dichiarato a Estense.com da don Marco Predonzani (principale promotore della serata nei locali della sua parrocchia) ossia che l’incontro culturale con Adinolfi era stato anticipato nel corso di un tavolo tecnico a cui erano presenti sindaco, associazioni di volontariato e forze dell’ordine. “Avevamo già una data e l’abbiamo presentato come un incontro culturale utile ad approfondire il tema della famiglia” sono le parole del parroco, che comunque esclude ogni tipo di “collaborazione nella promozione della serata” con il Comune.

Passato il ciclone Adinolfi (che tra l’altro non ha minimamente toccato il tema di Pontelangorino), l’amministrazione codigorese si appresta a rendere noto il calendario degli “incontri rivolti alla cittadinanza per affrontare la tragedia avvenuta a Pontelangorino, di concerto con l’istituzione scolastica, la questura, la prefettura e tutte le forze dell’ordine”.