Rissa in Gad: una denuncia per mancata espulsione

Lunedì mattina i residenti della zona Gad hanno chiamato il 113 per segnalare una rissa in corso tra viale Battisti e via Gavioli. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato che hanno identificato alcuni cittadini extracomunitari.

Durante l’operazione gli agenti hanno fermato un giovane 26enne di nazionalità nigeriana, sprovvisto di documento di identità. Accompagnato in questura e sottoposto a procedura Spaid, dalla disamina Afis e controllo in banca dati interforze, il nigeriano emergeva essere inottemperante all’ordine del questore di Ferrara di lasciare il territorio nazionale.

Il 26enne è stato quindi denunciato in stato di libertà in quanto irregolare sul territorio nazionale.