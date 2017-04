Auto vandalizzate in via del Pavone

Una lunga scia di auto vandalizzate, con gli specchietti retrovisori forzosamente piegati e rotti. È ciò che gli abitanti di via del Pavone si sono ritrovati nella mattina di sabato.

I vandali hanno colpito nella notte tra venerdì e sabato, lasciando il proprio segno su molte auto parcheggiate dal lato con i numeri civici dispari. Al momento non risultano esserci state denunce per i danneggiamenti, cosa che non trova la sorpresa del consigliere comunale Francesco Rendine, che ha notato cosa era accaduto passando nella via. “Nessuno denuncia più ormai, e questo dimostra che non sono calati i reati, sono calate le denunce dei reati perché non serve a niente farlo”.

Rendine trova l’occasione per attaccare l’amministrazione comunale, rea di non garantire sufficiente sicurezza perché “non spende per un controllo efficiente del territorio, al contrario di Cesena dove sono stati spesi milioni di euro per le telecamere”.