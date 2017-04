Abbasso la scaramanzia, la Spal festeggia la Serie A

I tifosi si possono preparare, alla faccia della scaramanzia. Mentre gli spallini iniziano il conto alla rovescia per il secondo salto di categoria consecutivo, ci sono già le date per la festa della serie A.

In una nota congiunta firmata anche dall’amministrazione comunale, la società spiega che dopo l’ultima giornata infrasettimanale del campionato di Serie B, “le potenziali situazioni per un salto dei biancazzurri in massima serie sono diventate diverse e sempre più concrete”.

Ecco allora che “con le dovute valutazioni del caso e il realismo che ha sempre contraddistinto il club spallino, sono state vagliate una serie di ipotesi, in collaborazione con gli amministratori cittadini, per organizzare un momento di festa che potesse coinvolgere i tifosi all’interno del centro cittadino”.

Negli ultimi giorni, Spal 2013 e amministrazione comunale di Ferrara, insieme alla questura estense, hanno avuto una serie d’incontri per stabilire diverse soluzioni, “tutte nel massimo rispetto delle norme di legge e di questo periodo ricco di festività”.

Le date individuate, che hanno avuto la soddisfazione di tutti, sono state lunedì 1° maggio e domenica 7 maggio, date uniche pur nel caso la matematica portasse ad una promozione in giorni diversi da quelli individuati.

In caso di festa nella giornata di lunedì 1° maggio, la squadra sarà attesa direttamente nel centro cittadino intorno alle ore 23, mentre nell’ipotesi di domenica 7 maggio, a seguito dell’incontro casalingo delle ore 17,30, vi sarà un mini tour del pullman della squadra in tarda serata per le strade di Ferrara con arrivo successivo in centro.