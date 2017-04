Studente Unife muore a 20 anni in un incidente

Uno studente dell’Università di Ferrara di appena 20 anni, Angelo Rossi, è deceduto in un tragico incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì sulla provinciale ex 496 Virgiliana, nella zona di Poggio Rusco (Mn). Nell’incidente è morto anche l’amico Matteo Fiaccadori, anche lui 20enne e residente a Quistello in provincia di Mantova come Angelo Rossi, deceduto dopo il trasporto in ospedale.

Rossi si trovava a bordo della sua Fiat Punto, dopo le ore 22, e si stava dirigendo verso Poggio Rusco quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri (si pensa all’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente), l’auto ha sbandato sulla propria destra finendo nel fosso e contro un albero. Il giovane conducente è morto sul colpo e la stessa tragica sorte ha colpito Fiaccadori dopo il trasporto all’ospedale di Mantova in elisoccorso, mentre un altro giovane che si trovava a bordo con loro nei sedili posteriori della vetturea, Yassin Rafia di 21 anni, se l’è cavata con diversi traumi e non è in pericolo di vita.

Anngelo Rossi studiava filosofia all’Università di Ferrara ed era impegnato in politica. Lo scorso anno infatti era stato candidato sindaco a Quistello e attualmente era capogruppo in consiglio comunale della lista, appoggiata dal Pd, Cambia Quistello.