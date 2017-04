Prosegue il precorso partecipato verso la nuova primaria di Renazzo

Renazzo. Continua il percorso di partecipazione e confronto che condurrà alla realizzazione della nuova scuola primaria di Renazzo. Mercoledì 26 aprile il sindaco e l’assessore all’Edilizia Scolastica Cinzia Ferrarini, insieme al capogruppo di maggioranza Mark Alberghini e all’architetto Maurizio Caretti, ne hanno illustrato il progetto agli insegnanti e ai rappresentanti dei genitori.

«In questa fase preliminare, in cui è possibile recepire indicazioni – spiegano -, stiamo coinvolgendo innanzitutto i fruitori della struttura scolastica, a partire da genitori, docenti e personale Ata. Tanto che nel progetto sono già state introdotte le modifiche suggerite nel corso del primo appuntamento con il Consiglio d’Istituto dell’IC n. 3».

Sono infatti stati infatti inseriti nuovi elementi sia nell’ambito della viabilità esterna, dando ordine e una divisione agli accessi della primaria e della secondaria di primo grado, sia nella distribuzione planimetrica, con l’aggiunta di un blocco servizi igienici per gli alunni in prossimità dell’ingresso e un blocco per il pubblico nell’ala dedicata ai laboratori, che saranno compartimentali e aperti anche alla fruizione della comunità.

Nel mese di maggio sarà perfezionato l’iter di finanziamento dell’opera, mediante l’adesione al fondo immobiliare Invimit.

«Nel frattempo – chiariscono Toselli e Ferrarini -, le risorse destinate al potenziamento delle misure di sicurezza dalla scuola storica rimarranno a bilancio e nel prosieguo del cammino di realizzazione del nuovo edificio scolastico sarà valutata, sempre in condivisione con la comunità, in quali modalità sia opportuno intervenire».