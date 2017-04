Sfilano un orologio da 1.500 euro a un anziano

Codigoro. Con una scusa erano riuscite a entrare in casa di un anziano di Codigoro e a sfilargli dal polso un orologio del valore stimato di 1.500 euro.



Dopo la denuncia dell’episodio, risalente al 21 aprile, i carabinieri di Codigoro hanno svolto le indagini del caso arrivando a denunciare in stato di libertà due donne rumene pregiudicate, una di 34 anni e l’altra di 19, entrambe residenti in provincia di Verona, per il reato di reato di furto con destrezza in concorso.