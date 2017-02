La migliore compagnia aerea secondo gli utenti di eDreams

Se dovete prendere un volo la migliore scelta che potete fare è viaggiare con Emirates. O meglio, così la pensano gli utenti di eDreams. Il vettore di Dubai si aggiudica infatti il primato nella classifica delle migliori compagnie aeree che il noto portale di prenotazioni turistiche ha stilato in base ai giudizi espressi da suoi utenti, passeggeri che hanno acquistato un volo aereo online su eDreams.

L’affermazione della compagnia aerea araba non sorprende, vista la grande espansione degli ultimi anni e le nuove rotte aperte anche in partenza dall’Italia, ma soprattutto la qualità dei servizi offerti riscontrata dai viaggiatori. “E’ stato il mio miglior volo in 35 anni, in parte perché l’aereo era poco affollato, in parte perché il personale si è dimostrato disponibile e gentile”, scrive uno dei tanti utenti di eDreams che hanno decretato il successo di Emirates.

La classifica è stata realizzata tenendo conto di 90mila recensioni degli utenti del portale. Emirates è stata premiata per la gran parte degli aspetti più importanti di un volo aereo, vale a dire la pulizia ed il comfort degli aeromobili, la cortesia degli assistenti di volo, il check-in e l’intrattenimento, mentre per le aree riservate ai clienti “Top” è stata superata dalla sola compagnia di bandiera irlandese, Air Lingus. Unica compagnia aerea italiana presente in classifica è Alitalia, undicesima nel gradimento degli utenti.

“Queste indagini – ha commentato Alexandra Koukoulian, Country Manager di eDreams Italia – ci permettono di monitorare il sentiment dei clienti, scoprire le priorità dei viaggiatori e adeguare la nostra offerta alle loro esigenze”.

Le migliori compagnie servizio per servizio

Ma vediamo quali sono, servizio per servizio, le compagnie aeree migliori secondo gli utenti di eDreams. Per quanto riguarda l’efficienza del check-in il primato è, come anticipato, di Emirates, seguita da Aegean Airlines e da Luxair, la compagnia di bandiera del Lussemburgo. Nel servizio di bordo è ancora una volta la compagnia mediorientale a spuntarla, seguita dalle stesse due rivali europee. Per quanto concerne invece le zone VIP, ossia le sale di attesa per i clienti “top”, Emirates deve cedere lo scettro alla compagnia irlandese Air Lingus che primeggia in questo servizio ed alla Luxair, seconda nelle preferenze degli utenti. Infine, per il rapporto qualità-prezzo Emirates riconquista la prima piazza della classifica, seguita questa volta da Turkish Airlines e da Aegean Airlines.

Perché scegliere un volo Emirates dall’Italia

La compagnia aerea araba è preferita sempre più spesso dagli italiani perché collega numerose città del bel paese alle principali destinazioni turistiche, in particolare nel Medio Oriente e nell’Oceano Indiano. Emirates può rappresentare una scelta interessante anche per chi vive in Emilia Romagna. Da Bologna con il vettore arabo è infatti possibile partire alla volta delle mete più desiderate dagli italiani: oltre alla stessa Dubai, Mauritius, le Seychelles, le Maldive, Phuket in Thailandia solo per fare qualche esempio, tutti acquistabili attraverso eDreams.

La flotta di Emirates è costituita da 230 modernissimi velivoli A380 e B777 che raggiungono ogni giorno 150 destinazioni in 80 paesi in tutto il mondo.