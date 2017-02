Operazione Bper-Carife, questione di giorni

L’acquisizione di Carife da parte di Bper sembra essere molto vicina, questione di giorni. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Banca popolare dell’Emilia Romagna, Alessandro Vandelli, durante la ‘conferenze call’ con gli analisti per la presentazione dei conti 2016.

Vandelli ha riferito che Bper sta lavorando con il Fondo di Risoluzione per l’acquisizione di CariFerrara e di essere fiducioso che vi siano buone possibilità di chiudere in pochi giorni l’operazione.

Ribadendo poi che per Bper si tratta di una buona opportunità in un territorio, quello ferrarese, in cui la banca modenese ha possibilità di crescita non avendo attualmente una quota di mercato molto alta. Inoltre è tornato a confermare che l’impatto della stessa operazione peserà per circa il 5% e che Bper sarà in grado di integrarla entro la fine dell’anno.

Secondo quanto dichiarato da Vandelli, dunque, la presentazione di un’offerta vincolante potrebbe arrivare già la prossima settimana.