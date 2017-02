Il Carnevale di Cento arriva a scuola e nei negozi

Cento. Il Cento Carnevale d’Europa, quest’anno dedicato a “L’Alba di una nuova era”, organizzato dalla Manservisi Eventi di Ivano e Riccardo, si apre con la consolidata collaborazione che vede in prima linea Ascom Confcommercio Cento.

Due le iniziative che Ascom ed il consorzio Centro in Cento metteranno in campo per supportare adeguatamente la spettacolare kermesse che si svilupperà nelle cinque domeniche dal 12 febbraio al 12 marzo.

In primo luogo “Che Carnevale in Vetrina…i bambini ci guardano”: un contest di vetrine a tema carnevalesco che coinvolgerà circa una sessantina di attività commerciali del centro storico centese in un’appassionante gara (dal 18 febbraio al 5 marzo) di fantasia e creatività magari proprio con l’uso simpatico della cartapesta, regina incontrastata della tradizione centese.

“L’amministrazione comunale – apre la conferenza Simone Maccaferri, vicesindaco di Cento – ha voluto sostenere con grande piacere l’iniziativa di Ascom, facilitando il contatto con gli istituti scolastici del territorio. Abbiamo riconosciuto da subito come rafforzare il connubio fra commercio di vicinato, creatività e sostegno alle tradizioni in seno alle famiglie sia una delle strade da intraprendere per il rilancio economico del nostro territorio, a maggior ragione in un momento come quello del Carnevale, che per Cento è così importante e confidiamo possa portare con sé una generalizzata voglia di partecipazione”.

A fare da giuria popolare un migliaio di bambini della scuola primaria degli istituti comprensivi Guercino e Pascoli del capoluogo. “Non possiamo che accogliere e partecipare, con entusiasmo l’iniziativa. I nostri bambini saranno invitati dalle docenti a fare un giro nelle vie del centro; l’iniziativa non è solo commerciale, ma vi vediamo anche un importante messaggio educativo: il riprendersi il tempo della famiglia, del discutere insieme, figli e genitori, per dare un contributo a mantenere viva la città” dichiara Anna Tassinari, dirigente dell’istituto comprensivo “Il Guercino”, mentre dal canto suo Annamaria Barone Freddo, dirigente del “Pascoli”, esprime “ampia soddisfazione per l’iniziativa che ha visto il coinvolgimento di tutti gli alunni della scuola primaria di Penzale e di Corporeno del nostro istituto. Si auspica che l’esperienza si possa ripetere anche per i prossimi anni affinché anche i bambini e le loro famiglie si sentano parte integrante del territorio centese”.

Le premiazioni finali per le tre migliori realizzazioni sono previste nella domenica conclusiva del 12 marzo sul palco di piazza Guercino. “Come Ascom – commenta il presidente di Cento, Marco Amelio – riteniamo che il Carnevale debba essere una tradizione che vada valorizzata e promossa saldando il rapporto tra le attività commerciali di vicinato ed il mondo della scuola. Confcommercio così ribadisce il suo ruolo sociale di collante indispensabile del territorio, promuovendone l’economia, la cultura popolare ed i valori”.

Un progetto che ha trovato l’appoggio entusiasta del Cento Carnevale d’Europa: “Il Carnevale – è la considerazione di Ivano Manservisi, anima della Manservisi Eventi – avvicina il mondo della scuola e del commercio, in modo esclusivo. Si tratta di una manifestazione unica che permette che la nostra tradizione carnevalesca, un vanto ed un orgoglio per tutta la città, sia apprezzata e conosciuta in tutta Italia e non solo” ricorda il patron affiancato dal figlio Riccardo che aggiunge: “Siamo orgogliosi come Manservisi Eventi della partnership con Ascom che dura ormai da anni. E nuove ce ne saranno nel futuro che confermeranno Ascom come player fondamentale sul territorio sia come sviluppo commerciale che turistico. E la solida collaborazione con l’evento principale della provincia lo dimostra”.

Ed a fianco di Ascom non può mancare Cassa di Risparmio di Cento rappresentata da Carlo Malaguti, direttore commerciale, che commenta: “Il nostro istituto di di credito si conferma con piacere sponsor di questa iniziativa che, dopo la versione natalizia, si ripete in occasione del Carnevale. Sono contento di sapere che l’edizione di Cento coinvolgerà più di mille bambini delle nostre scuole che, insieme ai loro genitori, si divertiranno nello scegliere le vetrine più belle della città. Questi progetti rappresentano sicuramente un valore aggiunto per il commercio locale e la cittadinanza” .

E non poteva mancare anche nel Carnevale 2017, il tradizionale Sbaracco (sabato 4 e domenica 5 marzo per l’intera giornata) che coincide con la fine dei saldi invernali: un’opportunità da segnare sul calendario per cogliere le occasioni di abbigliamento, accessori e calzature unendo il divertimento delle sfilate allo shopping più conveniente.

Gli eventi targati Ascom e Consorzio Cento in Centro sono realizzati con il supporto del Comune di Cento, di Manservisi Eventi, dell’Ente Territorio, della Pro Loco e di Carice.