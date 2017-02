Spiegamento di forze in zona Gad contro il crimine

Sei esercizi pubblici controllati, dei quali due sanzionati. Ottanta persone identificate di cui 66 straniere, due delle quali espulse. In più droga sequestrata e 193 veicoli controllati. Anche la Polizia di Stato si è ‘scatenata’, ieri 31 gennaio, durante un servizio sul territorio concentratosi in particolare nella zona Gad.

Oltre alla Polizia di Stato, all’attività hanno partecipato anche personale del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna, unità cinofile della Questura di Bologna, due pattuglie del Comando Polizia Municipale Terre Estensi, personale del Comando della Guardia Costiera, personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, personale dell’Ausl (Attività Veterinarie, Igiene Alimenti e Nutrizione, Igiene Pubblica).

Uno spiegamento di forze contro il crimine per dare un segnale forte in una delle zone più critiche della città e al resto del territorio.

Le unità cinofile hanno permesso, durante il controllo dell’area del grattacielo e zone limitrofe, di rinvenire ben 120 grammi di marijuana e 2 dosi di cocaina, con conseguenti verbali di sequestro contro ignoti all’autorità giudiziaria.

Ma controlli capillari sono stati effettuati in minimarket, bar e negozi della zona, per verificare non solo gli avventori, ma anche le condizioni igienico sanitarie e il rispetto delle normative antincendio. Gli esercizi controllati sono in tutto sei, a due dei quali sono state comminate sanzioni per violazioni amministrative, mentre per gli altri quattro le sanzioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

E’ il caso del minimarket di via Oroboni 111, per il quale il personale dei vigili del fuoco si riserva di contravvenzionare il titolare dell’attività o comunque di dare delle prescrizioni in materia di antincendio. Stesso discorso per il Western Union di via Ortigara 22/B, per il minimarket Ukraina di via Contrada del Mirasole 12 e per il minimarket Africa Market di via Ortigara 22/C. Per quest’ultimo esercizio commerciale, inoltre, l’Ausl si riserva di fare ulteriori verifiche per eventuali sanzioni sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.

Durante il controllo del circolo New Star City di via Modena 28 (affiliato Encap) gli agenti hanno verificato il mancato spegnimento delle slot (6 apparecchi accesi), dove tra l’altro vi era un cliente intento a giocare, e l’assenza del cartello con gli orari di spegnimento, per cui è stata elevato una sanzione di 350 euro. Infine, anche al Bar 900 di viale Cavour, che già in passato è stato colpito da provvedimenti di chiusura, sono state trovate 2 slot accese fuori orario, il che ha comportato una sanzione di 100 euro, mentre fra i clienti sono stati trovati due extracomunitari di cittadinanza marocchina irregolari sul territorio, quindi muniti di decreto di espulsione.