Il pronto soccorso del Delta scuola di emergenza per nuovi medici

Lagosanto. Con grande soddisfazione da parte di tutta l’equipe medica e infermieristica del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta di Lagosanto, l’esperienza di “tutoraggio” per i neo laureati in medicina e chirurgia, partita ad aprile 2016, sta avendo grande interesse da parte dei futuri medici.

Dieci i medici, tra neo laureati per il tirocinio post laurea e medici già abilitati che hanno svolto tirocinio volontario, hanno frequentato il Pronto Soccorso da aprile a dicembre 2016.

Per sostenere l’esame di stato per esercitare l’attività di medico chirurgo, i laureati in medicina e chirurgia sono infatti tenuti a svolgere un periodo di tirocinio di 6 mesi nei reparti medico – chirurgici e negli ambulatori di medicina generale. Ad ogni candidato viene assegnato un tutor in possesso dei requisiti richiesti dal DM 445 del 19.10.2001, quale professionista abilitato ad esercitare l’attività di valutatore dei neo laureati di medicina e chirurgia.

In questo caso il sistema integrato dell’Emergenza-Urgenza rappresenta un’area di insegnamento finalizzata all’acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nei campi della metodologia clinica, del primo inquadramento diagnostico e del primo trattamento delle urgenze mediche, chirurgiche e traumatologiche, sia in ambito intra che extraospedaliero, per poter operare con piena autonomia nel rispetto dei principi etici.

Nel corso di questi mesi è però anche aumentato il numero dei medici di Ps a cui sono stati riconosciuti i requisiti per l’attività di tutoraggio, da 3 sono ora diventati 10.

Grazie ai medici Arnaldo Mangolini, referente anche dei tutors, Giorgio Cantelli, Cinzia Biancardi, Anna Felletti Spadazzi, Emilio Petrone, Maurizio Ippoliti, Elena Belli, Jessica Polito, Donatella Zampini e Leonardo Graziano, è stato possibile per il servizio di Pronto soccorso del Delta ottenere i requisiti necessari per ospitare nelle strutture di Pronto Soccorso ed Emergenza Sanitaria preospedaliera i neo laureati per il tirocinio loro necessario per esercitare la professione medica.