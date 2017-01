Trovato in zona Gad furgone rubato colmo di refurtiva

E’ stato rinvenuto dagli agenti della Polizia Municipale Terre Estensi, nel pomeriggio del 14 gennaio, un furgone rubato a Cervia. Una pattuglia appartenente al reparto Zona Centro, durante i normali controlli in area Giardino Arianuova Doro, ha accertato il furto avvenuto nella località romagnola del veicolo di cui aveva verificato la prolungata sosta in via Gustavo Bianchi.

Il furgone è un Ducato Fiat di colore bianco che presentava il paraurti danneggiato e il portellone laterale sinistro parzialmente aperto. Insospettiti, gli agenti hanno verificato che il mezzo, regolarmente assicurato, risultava rubato nella zona di Cervia (Ra) alla fine del mese di novembre 2016 a danno di una ditta locale e pertanto lo hanno posto sotto sequestro giudiziario.

All’interno il vano conteneva ulteriore refurtiva, di proprietà al momento ignota, consistente in 2 biciclette da competizione (1 da corsa su strada e una mountain bike con telaio in carbonio); 5 televisori a schermo piatto di grandi dimensioni di varie marche,(da 49 a 55 pollici) con ancora i cartellini informativi da esposizione attaccati; 1 chitarra acustica. Il valore complessivo stimato è di 13mila euro.

Successivamente, oltre all’individuazione del proprietario del furgone, si è riusciti a risalire, tramite il numero identificativo, al rivenditore e quindi al proprietario di una delle due biciclette. Le indagini sono ancora in corso per individuare i proprietari degli altri oggetti rubati.