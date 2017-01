Oggi Tonelli (Sap) al presidio in Gad

Ci sarà anche Gianni Tonelli, segretario nazionale del sindacato di polizia Sap, al presidio in zona Gad organizzato dagli Insorgenti di Ferrara e dal gruppo Riprendiamoci Ferrara.

Il presidio si terrà come orami ogni domenica nell’area della Gad, ancora una volta in piazzetta Toti dalle 9 alle 13, per manifestare il disagio e l’esigenza di maggiore sicurezza da parte degli abitanti. Tonelli dovrebbe arrivare verso le ore 10 e parlare dei problemi della polizia nel garantire la sicurezza dei cittadini.