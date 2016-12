Droga e coltello in zona Gad

Un arresto per spaccio in zona Gad durante la vigilia di Natale. Alle 18 circa del 24 dicembre, in piazzetta Rizzieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, D.H., pregiudicato di 28 anni di nazionalità tunisina e residente a Modena, per detenzione e spaccio di stupefacenti e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Il giovane, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish e di un grosso coltello a serramanico.

Lo stupefacente e il coltello sono stati sequestrati, mentre il 28enne, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà come previsto dalla procedura.