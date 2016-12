Rapina un panificio armato di cutter

Rapina lampo con cutter al panificio “La delizia del pane” in via Montebello 121, angolo corso Porta Mare. Ieri sera, verso le 20, un ladro ha fatto irruzione nel locale e ha minacciato con un taglierino il gestore e la sua collega per farsi consegnare l’incasso. Si è poi dato alla fuga a piedi con il bottino da 800 euro.

Al momento della rapina i panettieri si stavano accingendo a chiudere il negozio. “Era appena passato il personale della Caritas a ritirare il pane avanzato che tutti i giorni, a chiusura dell’attività, doniamo all’ente caritatevole – ci racconta il proprietario Michele Boscolo -. Ero pronto ad abbassare le saracinesche quando è entrato un uomo che ci ha puntato un coltellino e intimato di dargli i soldi della cassa. Parlava con un forte accento ferrarese, alla faccia che la delinquenza sia colpa degli immigrati…”.

Il rapinatore, ferrarese doc quindi, si è presentato incappucciato e con il volto coperto da una una sciarpa nera. Le vittime sono riuscite a scorgere solo gli occhi, di colore azzurro, e a fornire un identikit approssimativo: un giovane sulla trentina, alto 1 metro e 85, di corporature esile. La descrizione corrisponde a quella fornita dai tabaccai rapinati lunedì sera nella tabaccheria di via Mortara 121 ma spetterà ai carabinieri verificare i punti di similitudine tra i due colpi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ferrara che hanno raccolto le testimonianze del gestore e della sua collega. All’arrivo della gazzella la signora è ancora pallida in volto per lo spavento appena subito. Osserva la cassa quasi vuota: il rapinatore ha portato via tutte le banconote da 50 e 20 euro, per un bottino dal valore di circa 800 euro, lasciando solo gli spiccioli per ricordo, .

“Ci ha fatto gli auguri di buon Natale in anticipo – ironizza Boscolo -. E’ la prima volta che vengono a farci visita, decisamente non gradita, ma due mesi fa è stato preso di mira il forno in via Mortara e l’altro giorno la tabaccheria. E’ assurdo, questa zona è lasciata allo sbando”.