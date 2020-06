Paola Bardasi torna, ma come commissario del Sant’Anna

Saranno due donne a guidare la sanità ferrarese. Per una si tratta anche di un ritorno. La Regione ha nominato i nuovi manager delle aziende del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna.

La giunta regionale ha adottato le delibere di designazione di nove direttori generali e di due commissari che guideranno per i prossimi 4 anni le Ausl e le Aziende ospedaliere del territorio, da Piacenza alla Romagna.

A Ferrara arriveranno Monica Calamai (Azienda Usl) e, come commissario, Paola Bardasi (Azienda Ospedaliero-Universitaria). A Ferrara, così come per Parma, la nomina è a commissario, perché insieme ai direttori lavoreranno per l’unificazione delle due aziende (sanitaria e ospedaliero universitaria).

“Le nostre scelte sono state dettate dalla competenza, dall’esperienza e dal merito dei professionisti designati- sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Quella dell’Emilia-Romagna è una sanità d’eccellenza, ed è fondamentale che a guidarla concorrano persone capaci e con una storia professionale all’altezza dell’incarico. Il ringraziamento, mio e della giunta va a chi ha coperto sinora questi ruoli anche in una fase particolarmente complessa come quella che abbiamo attraversato, e che ancora ci attende, perché la sanità sarà il pilastro della ripartenza”.

Paola Bardasi, nata nel 1963, laureata in Economia e commercio, dal 2016 è direttore amministrativo dell’Aulss 6 Euganea Regione Veneto. Nel 2016 era stata direttore del coordinamento staff Policlinico di Modena per il progetto di fusione con l’Ospedale di Baggiovara. Da marzo 2015 a giugno 2016 è stata direttore generale dell’Azienda Usl di Ferrara, di cui era stata precedentemente per quattro anni direttore amministrativo. A Bologna, tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di direttore del Dipartimento amministrativo dell’Asl (2005-2011) ed è stata dal 1990 al 1998 funzionaria dell’assessorato regionale alla Sanità, svolgendo negli anni varie attività di docenza.

Monica Calamai, nata nel 1962, laureata in Medicina e Chirurgia, dal 2018 è direttore generale della Regione Toscana, dopo aver ricoperto l’incarico di direttore dell’ospedale di Grosseto. In precedenza era stata dg dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (nel 2018), dg dell’Azienda Usl 6 di Livorno (nel 2013) e dg dell’Azienda Usl 8 di Arezzo (nel 2009). Prima ancora, ha svolto le funzioni di direttore sanitario presso le Asl di Arezzo e Siena.

Tiziano Carradori, da Cona ancdrà a dirigere l’Azienda Usl Romagna.