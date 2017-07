Terribile frontale tra auto e carro funebre

Mezzogoro. Un carro funebre si è schiantato questa mattina contro una utilitaria. Il bilancio dell’incidente parla di due persone in condizioni gravi. Il fatto è avvenuto alle 11.45 lungo la provinciale 68, in Viale della Rinascita.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri l’auto, una Kia Rio guidata da una studentessa di 19 anni di nazionalità italiana, A.R., residente a Gavello di Rovigo, stava guidando in direzione Codigoro, mentre il mezzo delle onoranze funebri, con targa rumena, che organizza rimpatri internazionali di salme, andava in direzione opposta, verso Ariano.

A un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati finendo fuori di strada. Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nei rispettivi abitacoli e i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro hanno avuto un compito non facile nel liberarli. Sopratutto per estrarre il conducente del carro funebre, un uomo di 30 anni, O.S. le sue iniziali, di nazionalità rumena. Per trasferirlo sull’elisoccorso sono state necessarie infatti due ore di lavoro. L’uomo è sempre rimasto cosciente.

La ragazza è stata portata in elisoccorso all’ospedale di Cesena. Un’altra eliambulanza ha trasportato invece il trentenne all’ospedale Maggiore di Bologna.

La ragazza versa in gravi condizioni ed è in prognosi riservata. Il 30enne si trova in rianimazione in pericolo di vita.