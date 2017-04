Donne e matematica in mostra a Ferrara

Giovedì 4 maggio alle 17 presso il Palazzo Turchi Di Bagno, in via Ercole I d’Este 32 a Ferrara, sarà inaugurata la mostra bibliografica e archivistica “Donne e matematica in Italia” con particolare riferimento a figure “ferraresi” come Olimpia Morata, Tarquinia Molza, Margherita Beloch, Gianna Calzolari (la prima donna laureata nell’Università di Ferrara). La mostra, a cura di Maria Teresa Borgato e Rudy Salmi, sarà esposta fino al 15 giugno a ingresso libero.

“Centrare l’attenzione su ruolo delle donne nella storia delle università italiane è un dovere derivante dalle stesse vocazioni internazionali delle scienze matematiche e delle università degli studi – spiegano gli organizzatori -. Italiana è stata la prima donna laureata al mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che ebbe come relatore all’Università di Padova il matematico e accademico del Cimento Carlo Rinaldini nel 1678. Italiane sono state le prime professoresse universitarie. All’Università di Bologna sono state lettrici onorarie nel secolo XVIII: Laura Bassi e Maria Gaetana Agnesi”.

“Ferrara e la sua università si sono segnalate nella prima metà del secolo scorso per il lungo insegnamento di Margherita Beloch, figlia del grande storico della romanità Giulio Beloch, docente di geometria e studiosa di fotogrammeria. La prima donna laureata a Ferrara è Gianna Calzolari che si laureò in matematica nel 1925 discutendo la tesi con Leonida Tonelli. A lei va associata Luisa Bonfiglioli, la prima studentessa ferrarese a trovare spazio nell’insegnamento universitario”.

Sono previsti laboratori didattici (l’11 e 12 maggio dalle 8 alle 14 a palazzo Turchi di Bagno) organizzati dall’Archivio Storico del Sistema Museale di Ateneo dell’Univrrsità di Ferrara sulle carte esposte nella mostra in collaborazione con il liceo classico Ariosto e il liceo scientifico Roiti di Ferrara.