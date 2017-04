In Italia ricercatrice precaria, In Inghilterra premiata in Parlamento

Serravalle. Quando si dice che l’Italia non è un paese per giovani, non si sbaglia di molto. Federica Masieri, di origini serravallesi e con soli 35 anni di età sulle spalle, in Italia probabilmente ora sarebbe ancora una ricercatrice precaria.

Ma in Inghilterra Federica Masieri è un orgoglio, per il proprio Paese e soprattutto per la propria famiglia.

Federica si laureò in biologia molecolare e conseguì un dottorato in endocrinologia, presso l’università di Ferrara, e dopo diversi anni come ricercatrice precaria decise di andare in Inghilterra. Nell’oltremanica partecipò a un concorso dell’università del Suffolk, dove ci si giocava il posto come ricercatore nel dipartimento di medicina rigenerativa a Ipswich.

Federica vinse il concorso e dopo una settimana si trasferì in Inghilterra, per iniziare qui la sua brillante carriera.

L’aggettivo “brillante” in questo caso non è esagerare: qualche giorno fa la nostra connazionale, ora coordinatrice del dipartimento di medicina rigenerativa, è stata premiata al Parlamento inglese dalla Royal Society of Biology, per aver portato l’università del Suffolk ad alti livelli in quel preciso ambito scientifico.