Trattativa Carife, terza fumata nera

Ancora niente da fare nella trattativa per il contratto integrativo in Carife, anche l’incontro di ieri – giovedì 27 aprile – ha portato solo alla terza fumata nera.

Rimangono dunque le distanze tra sindacati e azienda, con Bper che sta alla finestra partecipando da spettatrice alla trattativa. Per i sindacati nello stanziamento per le uscite volontarie dovevano essere già ricomprese le richieste che oggi fanno parte della trattativa, mentre per Carife no. Ciò che si cerca ora è una mediazione, con le organizzazioni sindacali che hanno presentato a Giovanni Capitanio una proposta che dovrà essere vagliata dal presidente Roberto Nicastro.

La risposta dovrebbe arrivare nel prossimo incontro, in programma il 3 maggio.