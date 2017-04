Incidente in super, lunghe code e traffico rallentato

Rovereto. Un lieve incidente sulla superstrada Ferrara-mare ha mandato in tilt il traffico. Il sinistro si è verificato mercoledì pomeriggio, alle 17 circa, nei pressi dell’uscita di Rovereto in direzione Ferrara.

Una Golf stava viaggiando verso la città estense quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, finendo la sua corsa contro il guard rail. L’automobilista, che non ha coinvolto altri veicoli nell’incidente, è uscito illeso dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Codigoro per i rilievi e in ausilio una pattuglia di Ferrara per regolare la viabilità. La superstrada è stata chiusa al traffico per circa 15 minuti per consentire le operazioni di recupero del mezzo incidentato rimasto in mezzo alla carreggiata. Si sono registrati diversi disagi alla circolazione, con code consistenti tra lo svincolo di Migliarino e quello di Rovereto.