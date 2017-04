Baldissara: “Crediamo in un futuro a colori”

di Serena Vezzani

Sant’Agostino. “Uniti si può”: questo il nome della lista civica con cui Paolo Baldissara scende in campo come candidato sindaco, in vista delle amministrative del nuovo comune di Terre del Reno.

55 anni, cittadino di Sant’Agostino e manager di un’azienda del bolognese, sono tanti i punti chiave della sua linea programmatica: prima tra tutti la “civicità” e una squadra formata da “persone del territorio”, perché “non vorrò essere un sindaco decisionista e factotum, ma la guida di tutti”.

La carica di eventuale vicesindaco spetterà a Cristiano Rubini, da molti anni attivo politicamente soprattutto a Mirabello.

E i cittadini avranno modo di esprimere la propria voce “con comitati piuttosto che consulte, con una politica di trasparenza della macchina comunale”.

sportello unico che si prenderà in carico le pratiche, pubbliche e private, e una vera e propria “rivoluzione digitale” che renderà servizi e possibilità accessibili comodamente da casa. In particolare, Baldissara punta all’istituzione di unosportello unico che si prenderà in carico le pratiche, pubbliche e private, e una vera e propria “rivoluzione digitale” che renderà servizi e possibilità accessibili comodamente da casa.

Ma si investirà tanto anche nello sport, nell’associazionismo, nella ricostruzione, nelle scuole e nell’impresa: “Partiamo da zero ma crediamo in un futuro a colori, dove Mirabello, Sant’Agostino e le frazioni possano tornare ad avere un centro vivo”.