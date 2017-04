Sulle tracce di Igor, blitz e rastrellamenti

di Simone Pesci

Nella zona rossa, sull’onda dell’operazione scattata mercoledì pomeriggio a Marmorta e che ha evidenziato tracce fresche di ‘Igor’, si sono susseguiti per tutta la giornata i blitz e i rastrellamenti nelle campagne circostanti l’abitato di via Fiume Vecchio, in una zona vicinissima al canale della Botte, luogo nei pressi del quale il killer avrebbe abbandonato il Fiorino l’8 aprile dopo i noti e tremendi fatti del Mezzano.

Per gli inquirenti, dunque, sarebbe ancora lì a pochissimi kilometri in linea d’aria da dove avrebbe cominciato la sua fuga, ancora in corso dopo 12 giorni.

Intanto emergono nuovi dettagli sul maxi blitz che ha tenuto Marmorta col fiato sospeso per tante ore nella giornata di mercoledì: sarebbero state notate, infatti, tracce di sangue provenire da un’abitazione della palazzina che hanno immediatamente fatto scattare l’operazione messa in atto dai Cacciatori di Calabria, dai paracadutisti del Tuscania e conclusasi con l’intervento dei Ris che hanno repertato tutto quello che potrebbe essere utile ai fini dell’indagine.

Le tracce ematiche tuttavia non sarebbero riconducibili a ‘Igor’, bisognerà attendere gli esiti degli esami scientifici per gli altri elementi raccolti sul luogo del blitz. Quel che è certo è che i cani molecolari si sono soffermati sul perimetro esterno della casa, dove ci sarebbero i garage e le cantine in cui “si va poco, quindi potrebbe anche aver trovato riparo là dentro” confessa un abitante della palazzina.

In tutti gli appartamenti è stata fatta irruzione, ma nessuno è stato posto sotto sequestro, il che significa che difficilmente il killer possa essersi rifugiato dentro una casa abitata. La convinzione che il serbo sia ancora all’interno della zona rossa è data infatti dalle tracce che i cani hanno annusato nei garage e in una stradina ghiaiata 50 metri più avanti, che conduce ad un casolare abbandonato controllato anche a notte fonda dalle forze speciali munite di visore notturno. E dalle sempre più continue segnalazioni che hanno fatto scattare in zona diversi blitz nella giornata di giovedì, che hanno fatto ripercorrere a ritroso ai carabinieri la strada che Norbert avrebbe battuto una volta abbandonato il Fiorino.

Possibile quindi che il killer sia ancora a pochi metri da dove partì la sua latitanza? Per rispondere a questa domanda gli inquirenti continuano a non sottovalutare la pista dei possibili appoggi di ‘Igor’ e per farlo si scava anche nel passato, studiando contatti che il serbo potrebbe aver allacciato nel 2015 quando faceva parte della banda di Ivan Pajdek (già interrogato dagli inquirenti), che insieme a Patrik Ruszo e Costantin Fiti fece una serie di rapine a Villanova di Denore, Mesola, Coronella e Aguscello dove si finì addirittura con la barbara uccisione del pensionato Pier Luigi Tartari. Inoltre i carabinieri sono in attesa dell’ok alla rogatoria presentata nei giorni scorsi dal pm di Bologna Marco Forte alle autorità serbe: una volta arrivato, gli inquirenti partiranno alla volta di Subotica per interrogare la madre, il fratello e le due sorelle di Norbert, utili per dare delle certezze sulla vita passata del killer, ancora piena di punti interrogativi.