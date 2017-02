Rapinano il benzinaio con una pistola e lo chiudono in bagno

Jolanda. Rapina a mano armata dal distributore di benzina in via del Mare a Gherardi, minuscola frazione di Jolanda di Savoia. E’ successo questa mattina, alle 6.45 in punto, mentre il gestore si accingeva ad aprire l’attività.

Sono bastati pochi minuti per capire che non sarebbe stata una giornata lavorativa come tutte le altre. All’improvviso, infatti, due individui non travisati lo hanno minacciato alle spalle con una pistola per farsi consegnare l’incasso.

Il benzinaio, rimasto impietrito, ha aspettato qualche secondo per eseguire gli ordini. Giusto il tempo per i due rapinatori di aggredire l’uomo, sempre da dietro, e di scaraventarlo a terra.

Bloccato sull’asfalto a pancia in giù, i due hanno rovistato nelle tasche del suo giubbotto e hanno trovato il bottino che stavano cercando: un astuccio che conteneva 4400 euro in contanti, l’incasso di tre giorni di lavoro.

Per guadagnare tempo e impedire che venisse dato subito l’allarme, i due rapinatori hanno chiuso il benzinaio in bagno, senza legarlo. Un incubo durato più di mezzora. Sono le 7.30, infatti, quando il gestore è stato soccorso da un avventore che ha sentito le grida di aiuto provenire dal bagno.

Finalmente libero, la vittima ha segnalato l’accaduto ai carabinieri di Jolanda di Savoia, intervenuti sul posto per far partire le indagini. L’uomo non è però riuscito a fornire un identikit dei due rapinatori, pur avendo il volto scoperto, in quanto hanno sempre agito alle sue spalle. Durante l’aggressione la vittima ha riportato una lieve contusione alla gamba.