Pericoloso inseguimento per arrestare spacciatori di coca

Mesola. Inseguimento a folle velocità, in cui ha rischiato di essere investito un carabiniere, concluso con un incidente dell’auto in fuga, aggressione ai militari operanti e sequestro di 15 dosi di cocaina.

E’ successo verso le 2.30 di questa notte, durante un servizio perlustrativo notturno appositamente organizzato dal Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio per contrastare il fenomeno dei furti nelle zone rurali e dei reati in generale.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto ad controllo in via Vallona a Mesola di una vettura con a bordo 3 persone intimandole, come previsto, l’alt.

Il conducente non ha ottemperato all’ordine e, anzi, ha accelerato la marcia sterzando bruscamente verso il margine destro della strada cercando di investire il militare, senza riuscirvi solo grazie alla prontezza di quest’ultimo che è riuscito a indietreggiare per tempo.

Il veicolo si è dato quindi alla fuga ed è stato inseguito dai militari con i dispositivi sonori ed i lampeggianti attivati, ma il fuggitivo ha continuato ad ignorarli aumentando ulteriormente la marcia ed attraversando il centro abitato di Monticelli ad una velocità di circa 120 chilometri orari.

L’inseguimento si è protratto per circa 3 chilometri nel corso del quale è stato costantemente mantenuto il contatto visivo con il veicolo in fuga, malgrado continue manovre elusive e pericolose del mezzo, che si spostava spesso al centro della carreggiata per impedire di farsi affiancare o sorpassare.

In località Zeffo Rovere di Mesola, a causa della forte velocità e dell’ennesima manovra pericolosa, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori dalla sede stradale fermandosi sul manto erboso a lato della strada dopo aver divelto un segnale stradale. Immediatamente il conducente ed il passeggero posteriore sono scesi dall’abitacolo e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Il secondo passeggero invece, mentre tentava di lasciare il veicolo, è stato bloccato dai carabinieri ma ha opposto resistenza e ha colpito i militari per allontanarli. Credendo di non essere visto, essendo in una zona meno illuminata, l’uomo ha tentato di gettare un oggetto a terra per disfarsene con discrezione.

La manovra è stata però notata dai carabinieri che hanno recuperato un fazzoletto contenente 15 dosi di cocaina in contenitori in cellophane termosaldati ed un bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato è stato identificato in E.K.M., marocchino di 33 anni, e sottoposto a perquisizione anche veicolare, oltre allo stupefacente ed al bilancino, è stato rinvenuto in possesso della somma di 380 euro in contati. Pertanto lo stupefacente, il bilancino e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. Continuano le indagini per risalire all’identità dei due fuggitivi.