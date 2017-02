Fiamme dai cavi della rete elettrica, in tanti senza luce

Disagi in tutta la provincia per via di alcuni guasti nella rete elettrica che hanno lasciato senza luce tante abitazioni a partire dalla notte tra venerdì e sabato.

I disagi sarebbero dovuti in particolare ad alcune fiammate generatesi dai cavi dell’alta tensione che hanno portato all’interruzione della linea in varie località di tutta la provincia. Tante le chiamate ai vigili del fuoco del comando provinciale, che si sono attivati per mettere in sicurezze le aree interessate e anche per cercare di tranquillizzare i cittadini.

Enel dal canto suo è attiva fin dalla mattina di sabato per capire e risolvere il problema la cui origine, al momento, non è stata spiegata.