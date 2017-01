Open day al nido e materna di Jolanda

Jolanda. Due sabati, oggi 21 gennaio e l’11 febbraio, per conoscere da vicino l’offerta educativa del nido e della scuola d’infanzia del Comune di Jolanda di Savoia. JoNido e JoBimbi aprono le porte ai genitori interessati ai servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018.

Il Consorzio Riunite Esperienze Sociali e la cooperativa Camelot, in qualità di attuali gestori, accoglieranno le famiglie presso la sede di via Parmeggiani 2 a Jolanda dalle 9.30 alle 12. Le educatrici che accompagneranno i bimbi durante l’anno, saranno presenti per condurre in una visita agli ambienti che sarà anche l’occasione per illustrare la proposta educativa dei servizi offerti.

JoNido e JoBimbi propongono ai bambini e alle famiglie un percorso in continuità, sia perché si trovano al piano terra e al primo piano della stessa struttura, sia perché presentano una progettazione educativa condivisa.

Il nido d’infanzia comunale JoNido accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi ed è aperto da settembre a giugno, dalle 7.30 alle 17. “L’entrata al nido rappresenta un momento importante nella vita di ogni bambino – ricordano i gestori -, per questo le educatrici professionali lavorano in stretta collaborazione con i genitori, per garantire un graduale e positivo ambientamento all’interno di questa coinvolgente esperienza. Ai piccoli verranno proposte attività ludiche, letture di fiabe, ascolto di canzoni, laboratori di psicomotricità, grafico – pittorici e manipolativi e un innovativo laboratorio per imparare la musica giocando. I bimbi potranno restare al nido per il pranzo, il riposo pomeridiano e la merenda. Ogni volta che sarà possibile, verranno privilegiate le attività all’esterno”.

La scuola dell’infanzia comunale JoBimbi accoglie i bimbi della fascia di età successiva al nido, dai 3 ai 5 anni, e, come il nido, è aperto da settembre a giugno, dalle 7.30 alle 17. “La crescita dei bimbi dal punto di vista umano, affettivo e didattico è al centro di tutte le attività proposte, che spaziano da quelle musicali a quelle psicomotorie, con tanti momenti di gioco libero – spiegano i gestori -. Anche per il JoBimbi è prevista la possibilità di restare per il pranzo, il riposo pomeridiano e la merenda. Speciale attenzione viene dedicata all’esplorazione e alla conoscenza del territorio, anche attraverso la partecipazione agli eventi del paese, per iniziare ad intessere una rete di relazioni sociali che possa accogliere i bimbi all’uscita dal percorso educativo”.

“L’open day previsto nelle due giornate – concludono il consorzio e la cooperativa Camelot – è anche il segno dell’apertura che contraddistingue i servizi offerti, pensati in costante collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le realtà del territorio, con una cura particolare alla continua formazione e all’aggiornamento del personale coinvolto”.

Per iscrizioni e informazioni si possono contattare il JoNido e il JoBimbi allo 0532 835104.