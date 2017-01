Militare americano picchia gli agenti e li manda all’ospedale

Un giovane militare americano di 29 anni ha dato in escandescenza in un’enoteca ferrarese, molestando i clienti e mandando in ospedale due agenti intervenuti.

E’ successo la scorsa notte in un wine-bar cittadino dove il militare statunitense, in servizio presso la base Nato di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, ha probabilmente bevuto un bicchiere di troppo e si è fatto prendere da uno scatto d’ira incontrollato.

Il 29enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha iniziato a disturbare la clientela presente in enoteca. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti ma il militare, invece di calmarsi, ha opposto resistenza. All’inizio si è rifiutato di esibire i documenti di identificazione poi ha cominciato a minacciare i poliziotti. Dalle frasi ingiuriose è passato alle mani, aggredendo e ferendo due agenti.

Accompagnato in questura, gli operanti sono riusciti a identificare il militare americano, in servizio presso la base aerea dell’Usaf (United States Air Force) in provincia di Pordenone, arrestato per resistenza e lesioni personali gravi a pubblico ufficiale. Gli agenti feriti, trasportati presso l’ospedale di Cona, sono stati dimessi dal Sant’Anna con una prognosi rispettivamente di 5 e 25 giorni.