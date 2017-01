Argenta investe sull’edilizia scolastica

Argenta. Approvato in giunta, nel contesto di un organico progetto di manutenzione delle scuole del comune, uno stanziamento di 43.000 euro per la sostituzione degli infissi e piccoli interventi di messa a norma nelle scuole primarie di Argenta.

Questi interventi fanno parte di un complessivo e pluriennale progetto di manutenzione e rinnovo dell’edilizia scolastica di tutte le scuole del comune, programmato su tutta la legislatura.

Tra il 2014 ed il 2016, infatti, l’amministrazione Fiorentini è intervenuta sulle scuole di Longastrino, (per la ristrutturazione del micronido e della materna); ad Argenta, sulla scuola materna, dove sono state rifatte le soffittature e adeguate le vie di fuga; a Filo, dove sono stati effettuati interventi per la ristrutturazione dei bagni e il rifacimento dei controsoffitti; a San Nicolò si è intervenuto sull’impiantistica con il rifacimento completo della centrale termica e dell’impianto elettrico e della copertura, oltre che la sostituzione degli infissi della struttura.

Sul bilancio 2017, invece, si prevede di stanziare risorse importanti destinati alla scuola elementare di Argenta e alla palestra di San Nicolò. Ad Argenta si punta a eliminare le infiltrazioni e rimodernare le coperture. Mentre nella palestra di San Nicolò verranno completati gli interventi, nella prima parte dell’anno, strumentali a una riqualificazione importante sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico. Un altro intervento massiccio insisterà invece sulla scuola di San Nicolò. Infine sempre entro l’anno si punta a intervenire sul palazzetto di Consandolo, dove la scuola svolge le attività di educazione fisica.

Infine le scuole di Ospital Monacale e Filo sono state candidate per interventi di riqualificazione insieme alle medie di Argenta. Il totale di questi ultimi interventi ammonterebbe a 1.200.000 euro.

“Il nostro progetto complessivo – dice Andrea Baldini, vicesindaco della città di Argenta con delega alla pubblica istruzione – è nato nella prima legislatura Fiorentini e vuole un intervento completo sul patrimonio scolastico. A volte siamo intervenuti per risolvere dei problemi contingenti, ma in generale per adeguare le nostre strutture alle esigenze della sicurezza. La cultura edilizia negli ultimi anni è cambiata rapidamente, e oggi tiene conto delle problematiche legate alla sismica e della necessità di costruire spazi senza barriere architettoniche. È necessario quindi restituire alla cittadinanza le scuole adeguate alle esigenze dei ragazzi, il cuore della nostra comunità.