Vince la paura

Penso sia in atto un progetto per far arrivare allo stremo i cittadini con poca lungimiranza.

Ma pensiamo veramente che in zona Gad le forze dell’ordine non possano fare niente contro chi delinque sistematicamente?

Pensiamo veramente che nelle grandi città, specialmente di notte, non si possa intervenire contro le bande di spacciatori che girano indisturbate?

E perché non intervengono?

Hanno timore, ricevono ordini o non si organizzano in modo adeguato?

Siamo seri, so benissimo che i lavoratori in prima linea delle forze dell’ordine non c’entrano nulla.

Vince la PAURA…questa è la parola all’ordine del giorno.

Gran parte dei governanti creano questo clima di timore, non si devono inventare niente, non devono trovare soluzioni, non devono studiare, basta solo dire che gli stranieri se ne devono tornare da dove sono venuti perché qui non c’è più posto per nessuno.

Paura del diverso, paura che un nero, un “marocchino”, porti via il loro figlio nei giardini pubblici mentre sta giocando. E Daimo’…

Paura, che solo rumeni, moldavi, serbi o senegalesi vadano a rubare a casa loro e non italiani. E Daimo…

Paura dello straniero in generale, perché, diciamo la verità, a Ferrara vorrebbero vedere solo gente di Ferrara, a Mantova solo gente di Mantova e a Milano solo gente di Milano

paura di tutto… paura, paura…

Penso ci vogliano portare alla rivolta e ci stanno riuscendo perfettamente.

D’altro canto questa roba qui mica porta voti, per questo c’è un interesse relativo della politica in generale.

Tra poco sarà Natale e andranno tutti alla messa di mezzanotte a sfoggiare l’abito nuovo, bisognerebbe dire loro che Gesù Cristo (probabilmente nero di pelle) nasce in una poverissima stalla o peggio ancora in una freddissima grotta senza pelliccia o abito firmato.

Ma se per caso questa gente fosse vissuta proprio nel giorno del 24 Dicembre 0000 e Giuseppe, papà di Gesù, avesse chiesto loro di aiutarlo perché la moglie Maria stava per partorire lo avrebbero fatto accomodare?

Mentre scrivo mi viene da sorridere, perché non si può fare niente per queste persone addormentate; si può fare molto invece per le generazioni che verranno, perché dovranno convivere con queste persone, anzi non le vedranno nemmeno perché saranno un tutt’uno, inscindibili, inseparabili, integrati e solidali gli uni con gli altri, allora guarderanno quello che capitò pochi anni prima e faranno come me adesso, si metteranno a ridere.

Buon Natale