Si dimette il segretario, quattro comuni alla finestra

di Valentina Finotti

Ro. Quattro comuni e un segretario comunale convenzionato che si dimette. Stiamo parlando di Formignana, Jolanda, Tresigallo e Ro e del loro ormai ex segretario Gianluigi Rossetti. Rossetti, in base a una convenzione stipulata nel 2014 dai sindaci dei quattro municipi, seguiva i quattro paesi con una disponibilità di nove ore a settimana per ognuno di essi.

Ora, circa un mese fa, Rossetti per ragioni personali e professionali ha accettato l’incarico a Porto Tolle, comune per il quale attualmente lavora. I quattro comuni d’ora in avanti però non cammineranno di nuovo insieme in questo percorso.

Formigana infatti ha scelto di stipulare una convenzione per “condividere” il segretario comunale con Vigarano. Ecco perché è stato convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, per sciogliere in maniera concorsuale la convenzione.

Nello specifico, per quanto riguarda il comune di Ro, si sta pensando ad una collaborazione a tre comuni. O forse a due, visto che – come anticipato in consiglio – “sembra che Jolanda voglia procedere in autonomia”. Per Ro rimarrebbe così spazio per una collaborazione con il solo comune di Tresigallo. Intanto però occorre trovare il sostituto di Rossetti.

Il sindaco Antonio Giannini confrontandosi con gli altri colleghi di Jolanda e Tresigallo ha poi confermato che “se ci sarà una collaborazione sarà solamente con Tresigallo e che bisogna trovare una soluzione al più presto per sostituire Rossetti che non segue più il comune di Ro”. “Si vuole – conclude Giannini-, un segretario che segua al massimo tre comuni”.