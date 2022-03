‘Together’. L’Unione Valli e Delizie insieme per la transizione ecologica

Argenta. Together è il nome del progetto che l’Unione Valli e Delizie ha presentato all’Unione Europea per contribuire al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla transizione ecologica, l’insieme di azioni rivolte al sostegno dell’economia, per favorire il passaggio da un sistema basato su fonti energetiche inquinanti, a un modello incentrato su fonti verdi.

Il 18 novembre, i sindaci della provincia di Ferrara, l’Università di Ferrara, la Camera di Commercio di Ferrara, i sindacati, le associazioni datoriali e le rappresentanze tutte, hanno firmato il focus su Ferrara del patto per il lavoro e per il clima, assieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Si tratta di una molto significativa tappa di un percorso di elaborazione che declina il patto per il lavoro e per il clima regionale su un territorio, Ferrara, più fragile di altri sul piano economico e lavorativo. Questa firma non decreta però la fine del percorso, bensì l’inizio di un impegno che intende ancora più fortemente concretizzare gli obbiettivi da raggiungere. In quest’ottica sono

state già avviate, in questi mesi, delle azioni in sinergia con le imprese per sostenere la loro transizione ecologica all’interno della più grande misura economica che si sia mai vista dal dopoguerra, il Pnrr.

Gli obiettivi del progetto Together consistono nel supportare la transizione verde delle imprese manifatturiere dei territori coinvolti attraverso il design, lo sviluppo e il coordinamento di una piattaforma di servizi di consulenza e accompagnamento accessibili on-line e a sportello. Inoltre, ci si propone di redigere e formalizzare un piano di azione locale per l’economia verde e circolare che veda direttamente coinvolti policy maker, imprese e lavoratori cittadini, e tutti gli stakeholder rilevanti, privati e pubblici.

Il progetto Together ha come partner numerosi soggetti locali e stranieri: Centoform per la formazione, l’Università di Ferrara – Cercis per lo studio economico e la metodologia di intervento, il Clust-ER Greentech della regione Emilia Romagna per l’energia sostenibile.

Per quanto riguarda il secondo paese coinvolto, la Grecia, partecipano all’iniziative 3 partner, tra cui la Municipalità del Pireo, La municipalità di Trikala, il centro di ricerca Athena, specializzato nell’innovazione verde. Completano il partenariato, organizzazioni sostenitrici, quali, la Regione Emilia Romagna, stakeholder greci e un partner francese, l’Sdsn Association di Parigi, e sarà coinvolta la Camera di Commercio di Ferrara in fase di possibile realizzazione del progetto.

“La transizione ecologica – spiega il sindaco Andrea Baldini – è una necessità, e su questo non ci possiamo permettere più dubbi.

Abbiamo il compito, tutti: istituzioni pubbliche, operatori economici e cittadini, di stimolare la transizione completa a uno stile di vita, di produzione e di convivenza, sostenibile. Per questo l’amministrazione comunale sta cercando di declinare ogni suo intervento alle necessità della sostenibilità: stiamo lavorando molto sul rinnovamento edilizio, per avere edifici più sicuri ed

energeticamente efficienti; abbiamo promosso il cambio dell’illuminazione pubblica, che a breve ci permetterà un grande risparmio di energia, e stiamo pianificando un nuovo approccio alla mobilità, che metta in primo piano la mobilità ciclabile e pedonale in un territorio che è incredibilmente e felicemente naturale”.

“Azioni strategiche – chiude il primo cittadino – che si accompagnano appunto con la volontà di lavorare per l’ambiente in ogni campo, ed è per questo che continuiamo a proporre dei progetti che mettano insieme il pubblico e gli operatori del territorio per fare passi avanti insieme. Sostenibilità ambientale è anche riduzione delle diseguaglianze, ed è per questo che non vogliamo

parlare solo di scuole meno energivore, ma anche di lavoro e produzione. Se la crisi ambientale è la priorità di tutti, nessuno deve rimanere indietro nell’affrontarla: together, appunto”.