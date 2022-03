Ecipar lancia quattro corsi per la ripartenza dello spettacolo

CNA - Dentro l'impresa

“Le professioni dello spettacolo sono tra quelle che hanno subito più duramente le conseguenze dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni e chiusure. Ora che il settore sta lentamente riaprendo è importante fornire ai professionisti che ci lavorano tutto il supporto possibile. Per noi di Ecipar questo significa prima di tutto offrire formazione, completamente gratuita, di alto livello”.

Paolo Marcolini, coordinatore e progettista Ecipar, presidente di Cna Professioni, spiega così il motivo per cui l’ente di formazione di Cna sta lanciando quattro nuovi corsi gratuiti, due rivolti al settore spettacolo dal vivo, e due dedicati al settore cinema e audiovisivo nell’ambito della progettazione co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e dal Programma Operativo 2014/2020 della Regione Emilia Romagna.

“Ferrara – spiega – vanta ormai la capacità di esprimersi ad alto livello nella produzione di eventi, festival musicali, rassegne teatrali e cinematografiche. I quattro corsi che stiamo lanciando si inseriscono in questa tradizione ormai consolidata. Crediamo che l’uscita dall’emergenza, la necessità di riprendere rapidamente a operare con la massima professionalità possibile renda i nostri corsi ancor più utili e urgenti”.

I corsi sono quattro. Due di essi riguardano lo spettacolo dal vivo: un corso di perfezionamento per fonici sull’utilizzo del mixer digitale negli eventi live ed in streaming della durata di 150 ore e un corso di perfezionamento, anch’esso per fonici, sull’uso di radiomicrofoni digitali della durata di 80 ore. Altri due corsi riguardano il settore cinema e video: un corso sulla produzione cinematografica e audiovisiva di 40 ore, e uno sulla contrattualistica e i diritti d’autore, della durata di 46 ore.

“Tutti i corsi – spiega Marcolini – sono realizzati in collaborazione con importanti realtà imprenditoriali, artistiche e istituzionali del settore presenti sul territorio, sono tenuti da docenti di alto livello e prevedono diverse ore di project work. Inoltre, per quanto riguarda i corsi per fonici, prevedono l’utilizzo di attrezzature aggiornatissime e delle migliori marche sul mercato”.

I corsi nel dettaglio

Ecco il dettaglio dei corsi proposti da Ecipar:

Il 1° progetto dal titolo “CORSO DI PERFEZIONAMENTO per FONICI sull’utilizzo di MIXER DIGITALE negli EVENTI LIVE ed in STREAMING” della durata di 150 ore, di cui 20 di Project Work, ha l’obiettivo di formare figure in grado sia di gestire la sonorizzazione dal vivo di un evento (Concerto, Teatro, Conferenza), sia di gestire correttamente il mixaggio destinato alla riproduzione televisiva o alle esibizioni live in piattaforme a distanza ed in streaming.

Il 2° progetto dal titolo CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER FONICI SULL’USO DI RADIOMICROFONI DIGITALI della durata di 80 ore, di cui 16 di Project Work, intende specializzare il fonico nell’utilizzo professionale di RADIOMICROFONI digitali nell’ambito di eventi dal vivo e per le trasmissioni a distanza anche radiofoniche.

Il 3° progetto dal titolo LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA, della durata di 40 ore di cui 8 di Project work, desidera sviluppare conoscenze e competenze per poter lavorare all’interno di un’impresa del settore del cinema e dell’audiovisivo in ambito manageriale, gestionale ed organizzativo.

Il 4° progetto dal titolo CONTRATTUALISTICA E DIRITTI D’AUTORE, della durata di 46 ore di cui 6 di Project Work, intende potenziare le competenze degli operatori per essere in grado di gestire gli aspetti contrattuali e normativi legati ad un’opera cinematografica e audiovisiva ed al Diritto d’Autore.

I corsi sono proposti in collaborazione con importanti realtà ed istituzioni del territorio per il settore del cinema e dell’audiovisivo Ucca Nazionale, Pubbliteam, Arci Ferrara, Consorzio Factory Grisù, Controluce Produzioni, Ferrara – Città Del Cinema, Ferrara Film Commission ed Associazione Feedback.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni (entro il 26 maggio) scrivere a: pmarcolini@eciparfe.it oppure allo 0532.66440.