Spal e Cagliari al lavoro per la cessione di Bonifazi

di Davide Soattin

Dopo la trattativa con la Lazio per la cessione di Fares, che nei prossimi giorni potrebbe arrivare a un punto di svolta, la Spal è alle prese con una nuova operazione di mercato in uscita, quella tra Bonifazi e il Cagliari.

Il difensore centrale infatti, il cui cartellino è diventato di proprietà dei biancazzurri al primo minuto dell’incontro giocato post lockdown proprio contro gli isolani, piace davvero molto alla società del presidente Giulini che, oltre ad essersi interessata e aver provato a convincere il ragazzo nelle ultime stagioni, senza riuscire a vincere la concorrenza delle altre pretendenti, ora avrebbe offerto un contratto triennale da ben 800mila euro al calciatore e starebbe aspettando una prima risposta.

In questo senso, se si considerano gli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club – vedi le ultime operazioni per gli scambi con Castro, Cerri e Paloschi – e la necessità dei biancazzurri di dare un taglio importante a quelli che sono gli ingaggi più onerosi, la retrocessione in Serie B della Spal può aiutare le due parti a trovare un accordo che possa arrivare a soddisfare le richieste dei due club in fase di trattativa.

A questo proposito, a maggior ragione dopo i 12 milioni spesi a gennaio da Vagnati per prelevarlo dal Torino, per il ds Zamuner e la dirigenza estense sarà più che mai fondamentale non svendere Bonifazi, con l’obiettivo di arrivare a monetizzare il più possibile che rimane il vero imperativo del momento, a cui però potrebbe far seguito anche la possibilità di una cessione in prestito secco o con diritto di riscatto, dal momento in cui non arriveranno offerte che soddisfino.

Per conoscere quali saranno i possibili risvolti della trattativa, decisivi saranno i prossimi giorni.