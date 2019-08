Furto dall’ottico, ladri di occhiali bloccati dai carabinieri

Porto Garibaldi. Approfittano di un momento di distrazione della commessa per rubare sette paia di occhiali da sole ma vengono fermati poco dopo dai carabinieri che li arrestano nella flagranza del reato di furto in attività commerciale in concorso.

In manette Z.V.J.A., nato in Perù nel 1989, domiciliato in Italia, pregiudicato, e R.M.F., nata a Cuba nel 1976, domiciliata in Italia, incensurata.

I due hanno preso di mira sabato mattina, verso le 10.30, un negozio di ottica in viale dei Mille a Porto Garibaldi. Approfittando di una distrazione, hanno asportato sette paia di occhiali da sole di note marche, per un valore commerciale di circa 1500 euro, celandoli all’interno di una borsa a tracolla che aveva la donna.

La titolare del negozio, appena accortasi del furto, ha allertato il 112 e attivato il tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi che ha consentito di bloccare il 30enne e la 43enne nei pressi del negozio e di rinvenire, e restituire all’avente diritto, l’intera refurtiva.

Nel contesto dell’attività, la donna è stata inoltre denunciata in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria anche per il reato di illecito ingresso nel territorio nazionale. Gli arrestati sono stati poi rimessi in libertà ai sensi dell’articolo 121 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.