Il Natale a Ferrara è Pop Rock

di Lucia Bianchini

Due ore di spettacolo, 25 brani pop rock per l’edizione 2018 di “Ferrara Christmas Pop Rock”, diretto dal maestro Diego Basso, che si terrà al teatro comunale ‘Claudio Abbado’ domenica 30 dicembre alle ore 21.

Ospiti della serata musicale saranno Luisa Corna, Davide Merlini, che duetterà con Giò di Tonno, insieme alle voci di Art Voice Academy: Rossanna Carraro, Sonia Fontana, Barbara Lorenzato e Manolo Soldera, allievi della scuola di alta formazione musicale fondata da Diego Basso a Castelfranco Veneto, che si esibiranno insieme all’orchestra Ritmico Sinfonica italiana, con la direzione del maestro Basso.

“È nella vocazione di questo teatro ospitare attività musicali, di teatro e di danza, ed è interessante il rapporto che le arti performative hanno con il sociale – ha commentato Marino Pedroni, direttore del teatro Abbado -. Questa esperienza si è consolidata nel tempo sia per la missione che sostiene, sia per la qualità artistica che ogni anno riporta”.

La storia di questo concerto inizia nel 2012 da un’idea di Sauro Campioni, condivisa da Vassalli Bakering, Due Gi, sponsor dell’evento insieme a Scopa Gioielli, e dal maestro Basso, di organizzare un evento musicale che unisse arte e attenzione per una causa sociale. Il ricavato dal concerto sarà infatti devoluto all’associazione Italiana Disabili per l’acquisto di una particolare bici per il trasporto delle persone con disabilità.

I biglietti sono già disponibili, al prezzo di 15 euro, in prevendita presso la biglietteria del teatro Abbado da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19, oppure online al sito www.teatrocomunaleferrara.it.