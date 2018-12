Basket. C’è Broni per la Meccanica Nova

La Meccanica Nova fa ritorno davanti al proprio pubblico dopo la lunga ed impegnativa trasferta a Ragusa e lo fa contro Broni e davanti alle telecamere di Sportitalia per la diretta televisiva nazionale dalle ore 19.

In settimana il club ha trovato rassicurazioni dagli esami strumentali cui è stata sottoposta Michaela Rakova, che si era fermata per un infortunio al ginocchio a pochi giorni dalla partenza per la Sicilia, stop che ha tenuto con il fiato sospeso staff e compagne, ma che fortunatamente ha dato esito negativo. La lunga slovacca ha potuto cosi a metà settimana far ritorno sul parquet seppur con lavoro differenziato, lo staff scioglierà le riserve su un’eventuale impiego con Broni solo all’ultimo.

Un mese di dicembre che pone ancora ben tre sfide prima della sosta natalizia, domenica arriva Broni, quindi in trasferta ad Empoli per un match importantissimo in chiave salvezza, prima dell’anticipo di venerdi 21 dicembre in casa con San Martino.

Esordio a referto per Elena Ceno (grd, 2002) ottava giocatrice nata tra il 2001 e il 2003 lanciata dal team vigaranese che continua instancabile con la propria linea verde, in collaborazione con Bk Academy Mirabello società satellite per l’attività di Settore Giovanile.

Durante la partita sarà distribuito materiale illustrativo e pubblicitario circa l’incontro di beneficienza che si svolgerà martedi 18 dicembre tra Meccanica Nova Vigarano e Bondi Ferrara, gara amichevole a squadre miste il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Oncologica Onlus Giulia.