La moda sfila sotto le stelle a Comacchio by Night

Comacchio. Comacchio si veste alla moda nella notte di San Lorenzo. Settimo appuntamento per la Comacchio by Night: il 10 agosto – a partire dalle ore 21 – un altro venerdì di appuntamenti organizzato da Ascom Confcommercio con Ferrara Incoming e il patrocinio del Comune di Comacchio.

La novità del 10 agosto è la sfilata di moda di Star Fashion sulla magica scalinata del Trepponti (ore 21): sarà la nona volta che le modelle vestite dall’estro della stilista Patty Farinelli affronteranno questo suggestivo (quanto impegnativo) palcoscenico in una serata glamour che celebra la professionalità della stilista locale che proprio il mese scorso ha celebrato i i suoi vent’anni di lavoro tra l’Italia e gli States e che ripropone anche venerdì il top delle sue collaborazioni internazionali in un mix di eleganza, mondanità e supercar da sogno con le rosse Ferrari, a trasportare in centro le statuarie mannequin.

Bellezza, talento, spettacolo e moda saranno i protagonisti insieme alla selezione regionale dell’Emilia Romagna di Miss Stella del Mare 2018, proprio sotto le stelle ai Trepponti per l’elezione di Miss Comacchio. La premiata parteciperà a fine ottobre a bordo della nave da crociera Costa Magica alle finali nazionali.

Alla conferenza stampa odierna (8 agosto) hanno presenziato il sindaco di Comacchio Marco Fabbri che ha simpaticamente augurato “un ricchissimo futuro e cento volte cento di questa bella iniziativa di fashion” mentre il presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali ha sottolineato “l’importanza di questo sfilata promossa da Patty Farinelli, un’autentica istituzione della moda. Un evento che vedrà anche una bella collaborazione a scopo benefico tutta a favore della Fondazione Ado onlus”.

Confermato ovviamente il tradizionale susseguirsi di appuntamenti per grandi e piccoli. Si parte alla Loggia del Grano per l’incontro con lo storico locale Luciano Boccaccini che incontra un’atleta indimenticata al grande pubblico di sportivi (e non solo) come la maratoneta Laura Fogli che proprio a Comacchio ha mosso i suoi primi passi (di corsa).

Ci sarà spazio ancora una volta per i più piccini con i giochi animazione a squadre (alla chiesa del Rosario) mentre il turismo accessibile è come sempre protagonista alla Torre dell’Orologio con lo spazio Comacchio Viva e la onlus “Un Po per Tutti”.

La notte magica dedicata alle stelle vede alle 21.30 le visite guidate al museo del Delta Antico, in via Agatopisto, (a pagamento e su prenotazione). E sempre nello stesso prestigioso contenitore sarà possibile visitare l’interessante mostra allestita “Tra Natura e Scienza: le macchine di Leonardo” dedicato all’incredibile genio vinciano.

Rimane inoltre visitabile in serata anche il Museo dei Marinati (dalle ore 21, in via Mazzini 200, e fino alle 23) come confermate sono – con i barcaioli di Marasue – le escursioni sulle tradizionali batane a fondo piatto mentre chi vorrà confrontarsi con le suggestioni fotografiche lo potrà fare all’ex Pescheria con gli scatti del Foto Club di Lagosanto.

Comacchio by Night riprenderà l’ultimo venerdì d’agosto (il 31) in attesa del gran finale previsto per il 7 settembre che chiuderà l’edizione 2018.