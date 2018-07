Moncini-Paloschi: la Spal saluta Tarvisio con 2 gol al Campodarsego

La Spal chiude il precampionato a Tarvisio battendo 2-1 il Campodarsego, in quello che è stato il terzo, e ultimo, test sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Nello schieramento iniziale, mister Leonardo Semplici sceglie subito l’ex cesenate Moncini che con molta sorpresa – non era stato ufficializzato dalla società e non ci si aspettava di certo di trovarlo a Tarvisio – è stato lanciato dal primo minuto a fianco di capitan Mirco Antenucci. Anche oggi, comunque, è stato un test molto utile per mettere benzina nelle gambe, molto appesantite dopo 2 settimane di duro lavoro.

A passare in vantaggio per primo è stato il Campodarsego poco prima della metà del primo tempo: bravo Raimondi con il destro a fulminare dal limite dell’area Demba Thiam, estremo difensore biancazzurro in sostituzione dell’acciaccato Vanja Milinkovic-Savic. Il pareggio estense è confezionato dall’ultimo arrivato Moncini, che fa fruttare il cross di Antenucci al 43′ andando a insaccare la sfera con una conclusione al volo.

All’intervallo si scatena la solita girandola di cambi, e la curiosità degli spallini che hanno macinato gli oltre 300 chilometri, solo andata, che separano Ferrara dal Friuli raggiunge il livello più alto di tutta la giornata: è infatti il momento di Andrea Petagna, chiamato ad agire in tandem con Paloschi.

Dopo appena 5′ Petagna potrebbe già firmare il suo primo gol con la maglia della Spal, ma il portiere del Campodarsego gli nega l’esultanza. Ci pensa così Paloschi, che al 9′ del secondo tempo firma il definito 2-1 del match. Di fronte i biancazzurri avranno qualche giorno di riposo, prima di ritrovarsi a Ferrara per prepararsi a ripartire alla volta di Auronzo di Cadore, dove sabato 28 luglio si giocherà il test di lusso contro la Lazio.

Spal 1 tempo: Thiam, Cremonesi, Felipe, Valoti, Vaisanen, Dickmann, Antenucci, Viviani, Moncini, Kurtic, Costa.

Spal 2 tempo: Thiam (14′st Gomis), Lazzari, Salamon, Cremonesi (36′st Mawuli), Felipe (23′st Coulange), Dickmann (23′st Konate), Esposito, Everton, Vitale, Paloschi, Petagna.

Marcatori: 20′pt Raimondi (C); 43′ pt Moncini, 9′ st Paloschi.