Fusione Ostellato-Fiscaglia, primo assaggio alla fiera di Sant’Antonio

di Giuseppe Malatesta

Migliaro. Taglio del nastro presso la storica Cà Rossa per la 71° Fiera di Sant’Antonio, anche quest’anno accompagnata dalla Bio Sagra del Volano, giunta alla sua nona edizione. Dall’8 al 12 giugno il piccolo ex Comune apre le sue porte per la festa intitolata al suo patrono con tante iniziative che racchiudono sport, musica ed enogastronomia, realizzate grazie agli instancabili volontari della Pro Loco Migliaro Borgo Cascina e delle altre associazioni coinvolte a vario titolo.

È a loro che va il plauso del sindaco di Fiscaglia Sabina Mucchi, che dopo la ‘Fiera del fiore e del miele’ di Migliarino e il ‘Paninfesta’ di Massa Fiscaglia chiude con Migliaro, sottolineando “la varietà delle proposte del territorio, con ciascuna località alle prese con la valorizzazione delle sue specificità e con un proprio stile organizzativo che continua ad ottenere un gradimento di pubblico anche extra fiscagliese”.

Nel caso specifico, la Fiera di Migliaro deve molto alla locale parrocchia, che offre gli spazi adibiti a spettacoli e ristorazione, e all’impegno volontario di Auser, Acac (Protezione Civile) e del gruppo ‘Divertirsi per non dimenticare’, nato per ricordare giovani amici scomparsi in un disastroso incidente stradale alcuni anni fa.

“Li ricorderemo legando divertimento e beneficienza, destinando parte degli incassi in Fiera all’associazione ‘Il mondo di Alma’” spiega Fausto Storari. “Puntiamo molto sulla ristorazione – illustra Renzo Visentini per Pro Loco -, ma non mancano occasioni di svago e divertimento, che riusciamo a garantire reinvestendo quanto raccolto durante l’anno e grazie all’impegno dei nostri volontari. Tra loro molti giovani, un aspetto che ci fa molto piacere”.

Michele Spadoni, in doppia veste Pro Loco e Auser, ha ricordato l’importante supporto dell’Amministrazione comunale, rappresentata per l’occasione oltre che da Mucchi anche dal suo vice Fabio Tosi e dall’assessore Melissa Romani. Con loro il sindaco di Lagosanto Maria Teresa Romanini e Andrea Marchi, primo cittadino della vicina Ostellato, alle prese con il progetto di fusione con Fiscaglia.

E sulla fusione, Mucchi coglie l’opportunità di evidenziare i vantaggi che un accorpamento comporterebbe, ricordando alla comunità già reduce dalla fusione fiscagliese che avrà assolutamente voce in capitolo nella decisione: “È importante – dice – dare valore alla strumento democratico del voto, al risultato di un referendum consultivo che vi sarà proposto. Su questa opportunità sarete voi a decidere, ma è giusto ricordare che senza la fusione del 2014 i nostri tre enti sarebbero andati incontro a enormi difficoltà, forse avrebbero rischiato di scomparire. Ritengo questa un’opera di verità necessaria” conclude ricordando gli investimenti spesi nelle tre località. “In tema di lavori pubblici, di servizi sociali e di pressione fiscale posso dire che Fiscaglia ha segnato il passo rispetto ad altri Comuni”.

Tornando alla manifestazione fieristica, gli organizzatori ricordano gli appuntamenti musicali serali – con i Longfield e i 60 Lire -, la sfilata di moda di lunedì 11 giugno, le esibizioni del gruppo danza di Eleonora Padroni e l’estrazione della tombola da 3 mila euro nella serata di martedì. Degna di nota anche la mostra d’arte e hobbistica presso l’ex cinema Severi, i tornei sportivi ‘memorial’, il motoritrovo, la rassegna d’epoca Gruppo Migliaro e la sfilata della scuderia Ferrari Club di Cento e auto d’epoca Officina Ferrarese.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Fiscaglia.