La scienza entra nei pub di Ferrara

Approda anche a Ferrara Pint of Science, la manifestazione internazionale di divulgazione scientifica nata nel 2013 nel Regno Unito e arrivata ad abbracciare 20 città italiane e 21 Paesi nel mondo.

L’appuntamento avrà luogo per tre serate, da lunedì 14 a mercoledì 16 maggio, in due diversi locali della città, il Clandestino in via Ragno e il Fuoriporta in via Caldirolo. Atoms to Galaxies e Our Body i macrotemi di cui si parlerà all’ombra della Lanterna. I seminari Atoms to Galaxies, dedicati a fisica e astrofisica, saranno ospitati al Clandestino, mentre i seminari di Our Body, dedicati a medicina e biologia, avranno sede al Fuoriporta.

Nella prima serata a tema Atoms to Galaxies si parlerà dell’evoluzione dell’universo con Roberto Ragazzoni, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova; nella seconda serata interverrà Isabella Garzia, ricercatrice dell’Università di Ferrara, che illustrerà le ultime scoperte nell’ambito della fisica delle particelle e nell’ultima serata Alessandro Drago, professore di Unife, terrà un seminario dedicato alla materia strana e alla possibile instabilità della materia ordinaria.

Tutti docenti di Unife i relatori delle serate a tema Our Body: nella prima Annalisa Cogo parlerà del funzionamento dei polmoni durante l’attività fisica e in ambienti estremi, nella seconda serata Giorgio Rispoli metterà a confronto l’intelligenza naturale e quella artificiale discutendo vantaggi e pericoli dell’applicazione della “idiozia” artificiale, nella terza serata Roberto Manfredini parlerà dei ritmi circadiani e in particolare della relazione fra il tempo scandito dall’orologio e le attività del nostro organismo.

«Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sottocasa – spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of Science lavora all’Istituto Italiano di Tecnologia di Bolzaneto –. Il format, ormai collaudato essendo questa la sesta edizione a livello mondiale e la quarta in Italia, consiste nel mettere attorno a un tavolo un pubblico di appassionati ai quali, ogni sera, un ricercatore diverso presenti un tema di attualità nel campo dell’astronomia, della fisica, della chimica, della matematica, della biologia o della sociologia. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale, e accompagnato, naturalmente, da una buona birra».

Il programma:

Atoms to galaxies / Clandestino – via Ragno 50 (inizio ore 19)

Lunedì 14 maggio Roberto Ragazzoni (Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova) – Siamo tutti figli delle stelle

Martedì 15 maggio Isabella Garzia (Ricercatrice dell’Università di Ferrara) – Cacciatori di particelle: tra teoria ed esperimenti

Mercoledì 16 maggio Alessandro Drago (Professore dell’Università di Ferrara) – Una strana materia: esistono le stelle a quark e il ferro è instabile?

Our body / Fuoriporta, Via Caldirolo 84 (inizio ore 21)

Lunedì 14 maggio Annalisa Cogo (Professoressa dell’Università di Ferrara) – Respirando…

Martedì 15 maggio Giorgio Rispoli (Professore dell’Università di Ferrara) – “IN” e “IA”: “Intelligenza Naturale” e “Idiozia Artificiale”

Mercoledì 16 maggio Roberto Manfredini (Professore dell’Università di Ferrara) – Orologio da polso o…Orologio da cervello?