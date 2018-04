Azzurre vittoriose in rimonta al ‘Mazza’

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Ferrara porta bene alle ragazze della Nazionale che incamerano tre punti preziosissimi nella corsa al prossimo campionato del mondo del 2019. L’equilibrio iniziale è spezzato da un rigore a favore del Belgio trasformato da Cayman, le Azzurre però non mollano e riportano la situazione in parità grazie a Rosucci brava a sfruttare l’assist di Guagni dalla destra. Il secondo tempo è un monologo dell’Italia che segna il gol decisivo grazie alla bellissima girata di Girelli in piena area di rigore. Eleonora Goldoni si è a lungo scaldata nel secondo tempo ma, dopo i novanta minuti giocati contro la Moldova, non è entrata in campo nella ‘sua’ Ferrara.

Il Ct Bertolini decide di partire forte schierando il tridente formato da Girelli, Sabatino e Bonansea. Parte dalla panchina invece Eleonora Goldoni.

Nei primi minuti sono però le ospiti a partire meglio, Missipo è brava a spezzare le trame di gioco azzurre sviluppando poi il gioco delle compagne sugli esterni. Il primo angolo belga è sventato da capitan Gama, sul ribaltamento bel cross tagliato di Girelli che finisce però tra le braccia di Odeurs. L’Italia cresce col passare dei minuti: al 10’ buona punizione guadagnata ancora da Girelli sventata dalla difesa belga e poco dopo sempre l’attaccante azzurra ci prova sempre da calcio piazzato ma la palla esce di poco. La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, entrambe le squadre mettono grande intensità soprattutto a centrocampo ma le occasioni arrivano prevalentemente su iniziativa personale come al 23’. Bonansea si fa tutto il campo sulla sinistra e, sullo sviluppo dell’azione, il suo cross trova la sponda di Bonansea ma De Neve fa buona guardia e allontana. Le Azzurre rischiano qualcosa soprattutto quando viene innescata la velocità di Coryn e Wullaerts ma sempre Gama è attenta a metterci una pezza. La prima vera occasione arriva al 34’ col tiro cross di Wullaert sul quale Giuliani interviene moto bene in tuffo ma un minuto dopo Bonansea commette un’ingenuità clamorosa in area di rigore trattenendo Vanmechelen dopo un errato disimpegno. Per l’arbitro è rigore netto e dal dischetto Cayman è brava a piazzare il destro portando avanti il Belgio. Le Azzurre sono però bravissime a reagire con forza, al 41’ infatti Guagni sfonda sulla destra e serve a rimorchio Rosucci che deposita in rete l’importantissimo pareggio. Il ‘Paolo Mazza’ non ha nemmeno tempo di esultare che l’Italia va vicinissima al clamoroso raddoppio ancora con Guagni che, trovatasi tutta sola in area, non riesce a centrare la porta da ottima posizione. Finisce così dunque un primo tempo che ha riservato alla fine le emozioni più grandi.

Sull’onda di quanto successo, l’Italia inizia bene anche la ripresa grazie ad una Girelli molto attiva sulla destra. Al 50’ il suo cross per poco non trova la testa di Sabatino ben appostata in area di rigore. Il Belgio però non sta a guardare e risponde con Wullaert che, ben servita da Vanmechelen, trova la bellissima risposta di Giuliani in tuffo graziando così le Azzurre. La partita rimane gradevole con Salvai ad un passo dal gol con una bella incornata sul traversone di Giugliano. La palla termina davvero di poco a lato. Nonostante quello azzurro assuma i tratti di un vero e proprio assedio alla porta belga, le fiamminghe si rendono ancora pericolose al 64’ con l’incornata di Cayman sulla quale ancora Giuliani dimostra ottimi riflessi. Il Ct Bertolini decide di operare quindi il primo cambio inserendo Mauro al posto di Sabatino, senza che nulla cambi tatticamente. Dopo i botta e risposta dei minuti iniziali i ritmi calano nella seconda parte della ripresa ma resta la sensazione che sia l’Italia a cercare maggiormente il vantaggio. Al 79’ la perseveranza delle Azzurre viene finalmente premiata: Bonansea aggancia un cross dalla destra servendo Girelli in area che si gira benissimo e col destro trafigge Odeurs segnando una rete dal peso specifico molto importante. Passano due minuti e le Azzurre vanno ad un passo dal terzo gol col clamoroso incrocio dei pali centrato da oltre trenta metri con il tiro di Giugliano. Il Belgio si riversa comprensibilmente in avanti nei minuti finali ma è sempre l’Italia ad avere la possibilità di segnare con Bartoli chiusa all’ultimo da Odeurs al termine di un’azione propiziata dal pregevole tacco di Giugliano a centrocampo. Non succede altro.

Italia – Belgio 2-1

Marcatori: Cayman rig. 35’ (Bel), Rosucci 42’ (Ita), Girelli 79’ (Ita).

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni, Salvai, Gama, Bartoli; Galli (dal 79’ Alborghetti), Giugliano, Rosucci; Girelli, Sabatino (dal 67’ Mauro), Bonansea.

A disposizione: Marchitelli, Linari, Giacinti, Goldoni, Boattin. Allenatore: Milena Bertolini.

Belgio (4-1-4-1): Odeurs; Deloose, Jaques, De Neve (dal 71’ Zeler), Coutereels; Vanmechelen (dal 71’ Wijnants), De Caigny, Missipo, Cayman; Coryn (dall’83’ Daniels), Wullaert.

A disposizione: Lemey, Onzia, Van den Abbeele, Biesman. Allenatore: Ives Serneels.

Ammoniti: Giugliano 6’ (Ita), Missipo 12’ (Bel), Rosucci 14’ (Ita), Bonansea 35’ (Ita), Heleen 83’ (Bel).

Espulsi: –

Arbitro: Katarin Kulcsar (Hun)

Assistenti: Torok – Vad (Hun)

Quarto ufficiale: Trasciatti (Ita)

Spettatori: 7500.