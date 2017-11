Il 4 novembre più vicino ai giovani: “Non possiamo rimanere indifferenti”

di Lucia Bianchini

“Soldati, marinai, avieri, finanzieri, carabinieri e personale civile della difesa: alla vostra abnegazione e professionalità appartiene la custodia di una tradizione di valori, civiltà e cultura propri della nostra storia. Siate sempre degni del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica”. È questo l’augurio fatto alle forze dell’ordine dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio scritto in occasione delle celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il messaggio è stato letto dal generale di divisione aerea Antonio Conserva durante la cerimonia che si è svolta a Ferrara nella mattinata di sabato 4 novembre in piazza Trento Trieste, in seguito all’alzabandiera davanti alle forze dell’ordine schierate e rappresentanti dei comuni di Argenta, Masi Torello, Ostellato, Vigarano Mainarda e Voghiera e delle associazioni combattentistiche. Una corona d’alloro è stata poi deposta al sacrario dei caduti per la libertà presso la torre della Vittoria.

“A fatica riusciamo a comprendere il vero significato della cerimonia perché il tragico evento a cui si riferisce appare a noi giovani lontano e distaccato dal nostro presente frenetico e social – afferma Giacomo Sevà, rappresentante degli studenti -. Eppure ci basta leggere una poesia di Ungaretti, leggere le parole umide di commozione di un nostro insegnante, incrociare in un film gli occhi di uno dei tanti ragazzi del ’99 che appena diciottenne, ha sacrificato la sua vita o anche solo gli anni migliori per la Patria. Allora la distanza dal passato si accorcia, e non possiamo rimanere indifferenti a quanto avvenuto, ed anche noi giovani, che molti credono distaccati e impreparati, riusciamo a capire tutta la drammaticità che portano con sé i conflitti”.

Il sindaco e presidente della provincia Tiziano Tagliani ha ribadito l’importanza di questa celebrazione: “Il 4 novembre è la memoria della coscienza nazionale, di una generazione che in numero impressionante è stata immolata in quella carneficina che è stato il primo conflitto mondiale. Oggi il nostro ringraziamento va ai militari italiani impegnati in azioni di stabilizzazione e pacificazione nell’ambito delle missioni internazionali ma anche ai militari che insieme alla protezione civile hanno portato soccorso durante gli eventi sismici e le calamità che si sono verificate negli ultimi anni e per tutto ciò che fanno quotidianamente”.