Accusato di aver violentato una minorenne in fuga

Un giovane di 23 anni è a processo con già una richiesta di pena a 5 anni di reclusione per un’accusa pesantissima, quella di aver violentato nel 2013 una ragazzina di quasi 15 anni scappata da una struttura protetta della provincia.

La giovane, oggi maggiorenne e sentita come parte offesa davanti ai giudici Vartan Giacomelli (presidente), Debora Landolfi e Alessandra Lepore, rispondendo alle domande del pm Ombretta Volta e dell’avvocato Filippo Sabbatani ha raccontato quanto accaduto quella notte. Dopo essere scappata dalla struttura si è recata nell’autostazione degli autobus sperando di incontrare un ragazzo di cui era innamorata. Non trovandolo chiese in giro, in particolare a un gruppo di ragazzi lì presenti. Tra loro c’era anche l’imputato che – avendo ascoltato la situazione della ragazza – le offre ospitalità per la notte. Quando decidono di andare verso casa di lui, con qualche tappa intermedia, lui le offre uno spinello e insieme lo fumano nell’auto. Stessa cosa in casa, nella camera di lui, un altro spinello che – stando a quanto raccontato dalla presunta vittima – la stordisce. A quel punto lui l’avrebbe accarezzata e lei non avrebbe reagito, ma quando le mani del giovane sono andate troppo in là, lei – stando sempre al suo racconto – avrebbe più volte che no, doveva smetterla, bastava così. Uno stop che però non avrebbe fermato il ragazzo, allora 19enne, che si sarebbe spinto fino a consumare un rapporto completo. Lei ha spiegato di non aver reagito perché “sballata” dalla marijuana, presa dal panico non riusciva a capire più nulla né a pensare. Il mattino dopo la madre di lui sorridente le portò la colazione, e quel sorriso la convinse momentaneamente che forse quel che era accaduto non era una cosa brutta. Convinzione durata poco, perché al rientro nella struttura, dopo un confronto con gli assistenti sociali, qualche giorno dopo partì la denuncia nei confronti del ragazzo.

Ragazzo che ha invece offerto una versione dei fatti parzialmente diversa, negando in ogni modo di aver fatto sesso con la giovane. Secondo l’attuale 23enne, l’avrebbe vista con i suoi amici che già fumava uno spinello e in casa non si sarebbe consumato alcun rapporto sessuale, tant’è che il mattino seguente lei sarebbe apparsa talmente tranquilla da chiedergli il numero di telefono (circostanza, questa, negata dalla ragazza).

Per il pm, il racconto della giovane – che in sostanza è stato lineare con quanto già detto ai carabinieri in sede di denuncia – è credibile e per questo ha chiesto alla corte di condannar l’imputato a 5 anni di reclusione, riconoscendo l’equivalenza tra l’aggravante di aver agito nei confronti di una persona che si trovava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e le attenuanti dovute al fatto che anche lui era giovane, incensurato e si trovava davanti a una ragazza ‘vivace’.

La difesa ha chiesto e ottenuto un rinvio per la propria arringa, fissata per il prossimo 20 luglio.