Ragazzo ruba la pistola al padre: denunciati entrambi

Una famiglia nei guai per una pistola. Un ragazzo ha rubato la Colt di suo padre per mostrarla a un amico. Una ‘bravata’ pericolosa che gli è costata una denuncia per porto illegale di armi da fuoco. Denunciato anche il papà per omessa custodia.

Tutto è partito venerdì sera quando la madre si è accorta che il figlio ha una pistola in mano, di proprietà del suo ex marito. La donna, comprensibilmente preoccupata da questo gesto, ha dato l’allarme alla polizia.

Gli agenti fanno partire le ricerche per individuare il proprietario dell’arma e soprattutto il giovane, che nel frattempo era uscito di casa portandosi dietro il ‘gioiellino’. Il ragazzo, che aveva prelevato l’arma dalla casa di suo papà a Gallo, aveva passato la serata a casa di un amico per giocare a fare i piccoli ‘gangster’.

I due vengono trovati sabato mattina nell’officina dove lavorano a Santa Maria Codifiume. Vengono denunciati entrambi: il ragazzo per porto illegale di armi da fuoco e il padre per omessa custodia di armi. In casa aveva tre pistole e altrettanti fucili, tutti legalmente detenuti ma senza alcun accorgimento: una di esse era appoggiata sul davanzale di casa senza nessuna precauzione.