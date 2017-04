Primarie Pd, 10mila ferraresi scelgono Renzi

Vittoria schiacciante di Matteo Renzi alle primarie del Pd in Italia e a Ferrara. L’ex premier ha stravinto la sfida contro il ministro della giustizia Andrea Orlando e il governatore della Puglia Michele Emiliano per diventare nuovo segretario nazionale del partito democratico.

Il dato finale dell’affluenza sfata i timori della vigilia che paventavano un flop: alle urne si sono presentati quasi 2 milioni di votanti. Se la maggior parte degli italiani ha scelto Renzi (74%) non sono da meno i ferraresi.

Larga vittoria per l’ex premier anche a Ferrara e provincia: nei 95 seggi si sono recati poco più di 14mila elettori (14.101 per l’esattezza). Togliendo le 61 schede bianche e 58 nulle (nessuna contestata), i voti validi sono 13.982, di cui 10667 (pari al 76,29%) per Renzi, 2668 per Orlando (19,08%) e 648 Emiliano (che si ferma a 4,63%).

Un dato davvero particolare arriva da Mezzogoro. Su 50 votanti totali, infatti, il 100% ha espresso parere favorevole per Renzi. Un dato da en plein forse unico in tutto il Paese.

“Una responsabilità straordinaria!! Grazie di cuore a questa comunità di donne e uomini che credono nell’Italia. Avanti, insieme”. Scrive il neo segretario nazionale del Pd su Instagram in un biglietto firmato da lui e da Maurizio Martina.

“Oggi abbiamo assistito ad una grande festa di democrazia e partecipazione e di questo dobbiamo andare tutti orgogliosi – commenta a caldo il segretario regionale Paolo Calvano -. Ringrazio i volontari che anche questa volta hanno consentito a decine di migliaia di cittadini di votare. Nessuna forza politica o movimento è in grado di organizzare un simile appuntamento. Il Pd pratica in questo modo la propria idea di democrazia”.

“Stasera prima di tutto ha vinto il Pd – prosegue Calvano – con una affermazione che sembra ormai chiara da parte di Renzi, a Ferrara, come in Emilia Romagna e in Italia. Una base molto solida per ripartire in vista dei prossimi appuntamenti. Tutti insieme. Perché con il talento si vince una partita, e Renzi ne ha tanto, ma è con il gioco di squadra che ci vince il campionato”.