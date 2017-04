A Jolanda si parla di grano e agricoltura di precisione

Jolanda. Rinnovato anche per il 2017 l’appuntamento open day con la manifestazione Pianeta Grano organizzata dal Consorzio Agrario dell’Emilia e da Bonifiche Ferraresi a Jolanda di Savoia.

Il progetto informativo dedicato alle colture tipiche – con particolare riferimento al grano – e indirizzato a tutti gli interpreti della filiera e non solo, ha l’ambizione di proporre ogni anno un incontro che possa rappresentare un vero e proprio punto di riferimento stagionale all’insegna dell’innovazione per il comparto agroalimentare. In quest’occasione che si terrà il giorno 9 maggio prossimo gli organizzatori dell’evento porranno all’attenzione del pubblico – già particolarmente numeroso viste le adesioni già confermate – il tema “Pianeta Grano 2017: L’agricoltura di precisione scende in campo”, un approfondimento mirato a 360° sulle molteplici novità offerte dalla ricerca tecnico-scientifica, tecnologica e su quelli che saranno i principali trend dell’immediato futuro.

La cura e la gestione precisa ed oculata delle coltivazioni è senza dubbio una nuova importante frontiera del settore agricolo con cui fare i conti e soprattutto potenziale ed ulteriore strumento necessario per poter arrivare preparati all’appuntamento con processi produttivi sostenibili e maggiormente redditizi. A tal proposito il programma della giornata inizierà già nel corso della mattinata – a partire dalle ore 10,30 – con la visita ai campi prova di “frumento” insieme agli esperti del Consorzio Agrario: un excursus guidato che si terrà sempre all’interno di Bonifiche Ferraresi. Per i tecnici e gli operatori sarà un’occasione per conoscere dettagliatamente le più recenti e innovative selezioni varietali dei frumenti teneri e duri.

Nel pomeriggio, dalle 15,30, alcuni esperti del settore si confronteranno sul palco del convegno “Agricoltura di precisione” moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli. Interverranno nell’ordine: Federico Vecchioni (amministratore delegato Bonifiche Ferraresi), Mauro Tonello (presidente Consorzi Agrari d’Italia), Gabriele Cristofori (presidente Consorzio Agrario dell’Emilia), L.Pollini (amministratore Delegato di Bia Spa) sul tema: Filiera controllata inseguendo il Dna della varietà , D. Misturini (Agronomo) “Agricoltura di precisione: esperienze in campo”.