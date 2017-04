Tre giorni dedicati a San Giorgio

Si è svolta dal 22 al 25 aprile la tradizionale “Festa di San Giorgio” organizzata dal Borgo che porta il nome del santo patrono di Ferrara. Sono stati tre giorni di successo e di grande partecipazione da parte della cittadinanza ed anche di turisti in visita alla città che fu capitale del Ducato Estense. Il bel tempo ha accompagnato le principali manifestazioni. In particolare la passeggiata “Cammina con noi a San Giorgio”, organizzata dalla Contrada di San Giorgio in collaborazione con l’USL di Ferrara, con la Uisp provinciale e con l’Avis che, domenica 23, nella mattinata, ha visto la partecipazione di circa quattrocento camminatori e la presenza di alcune vecchie glorie del podismo ferrarese tra cui Luciano Mazzanti e Luca Orsoni.

Molto partecipato il “Torneo di bandiere dell’Idra – Memorial Edoardo Perina”, giunto alla sua sesta edizione, che ha portato sul prato di piazza San Giorgio ben quattordici gruppi, alcuni provenienti da lontano, quali il Borgo San Lazzaro, di Asti, il gruppo “Maestà della Battaglia”, di Quattro Castella (Reggio Emilia), il Rione Madonna delle Stuoie e la Contrada del Ghetto, di Lugo, il Borgo di Saletto, del Palio dei Dieci Comuni di Montagnana (Padova). Rappresentato anche il Palio di Copparo, con i gruppi del “Crusar” e del “Furnas” oltre, naturalmente, la presenza di sette Contrade del Palio di Ferrara.

Grande entusiasmo tra i giovani partecipanti al torneo che, all’ombra del campanile e dell’antica cattedrale, si sono sfidati con bandiere, tamburi e chiarine in una tenzone di quasi otto ore.

È stata notevole, inoltre, la partecipazione alle “Taverne all’ombra del campanile”, con il tendone montato su via Ferrariola sempre pieno di avventori e di allegria, nel nome dell’Idra dalle sette teste.

L’appuntamento è quindi per il 2018.