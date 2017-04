Concertone del Primo Maggio a Contrarock

Contrapò. Una giornata all’insegna della buona musica per il concertone più atteso del Primo Maggio ferrarese, che tornerà a Contrarock con Birthh, Giungla e Doctors In Mexico.

La cantautrice toscana Alice Bisi, in arte Birthh, ha presentato nel 2016 il suo disco d’esordio Born in wood aprendo due importanti date italiane di Andrew Bird con la sua originale atmosfera elettronica downtempo. Giungla, ex bassista dei bolognesi His Clancyness, presenta il suo progetto solista electro-rock. Aprirà la serata il rock duo autoctono Doctors In Mexico formato da Carlo Calanchi e Mattia Cenacchi.

Come al solito Arci Contrarock offrirà servizio ristorazione e bar. Il circolo aprirà le porte al pubblico dalle 18 con happy hour e dj set Salv’o + Cri

Contrarock è in via Massafiscaglia 19 a Contrapò.